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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...
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قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا
تواصل - وكالات:أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه بدأ اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" ...
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منوعات
بدولة عربية.. وفاة مُسن أثناء انتظار دوره في الطابور لأخذ لقاح كورونا
تواصل- فريق التحرير:توفى رجل مُسن أثناء انتظاره في طابور للحصول على لقاح فيروس كورونا في إحدى محافظات مصر.وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لفظ رجل مُسن (67 سنة) أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة طنطا محلفظة الغربية، ...