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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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محلية

«المرور» يُبلغ مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بعد 10 سنوات.. ويطلب منه طلبًا صادمًا

«المرور» يُبلغ مواطن بالعثور على مركبته المسروقة بعد 10 سنوات.. ويطلب منه طلبًا صادمًا

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بحائل

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بحائل

اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

#عاجل.. التحالف يعلن عن خسائر سقوط مقذوف لمليشيا الحوثي في جازان

#عاجل.. التحالف يعلن عن خسائر سقوط مقذوف لمليشيا الحوثي في جازان

«هيئة الاتصالات» تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات

«هيئة الاتصالات» تحدد موعد انتهاء فترة السماح لنقل أسماء النطاقات

«المرور» يوضح شرط استخراج تصريح قيادة مؤقت

«المرور» يوضح شرط استخراج تصريح قيادة مؤقت

أمير مكة يتحدث متأثرًا عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: هو قدوتي وملهمي ومعلمي

أمير مكة يتحدث متأثرًا عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: هو قدوتي وملهمي ومعلمي

بعد قليل.. توقعات بأمطار على منطقة القصيم

بعد قليل.. توقعات بأمطار على منطقة القصيم

شاهد.. أمطار غزيرة على «مستورة» بمحافظة رابع

شاهد.. أمطار غزيرة على «مستورة» بمحافظة رابع

كاميرا مراقبة توثق سلب مواطن وخنقه حتى وقع مغشيًا عليه في جدة (متداول)

كاميرا مراقبة توثق سلب مواطن وخنقه حتى وقع مغشيًا عليه في جدة (متداول)

«وزارة النقل»: تشجير مناطق زحف الرمال بطريق «الرياض – الدمام»

«وزارة النقل»: تشجير مناطق زحف الرمال بطريق «الرياض – الدمام»

“العدل” توجه بإطلاق منصة “خبرة” في كافة المحاكم والدوائر التجارية

“العدل” توجه بإطلاق منصة “خبرة” في كافة المحاكم والدوائر التجارية

«الصحة»: 88 إصابة جديدة بـ«كورونا» و76 حالة تعافي وتسجيل وفاة واحدة

«الصحة»: 88 إصابة جديدة بـ«كورونا» و76 حالة تعافي وتسجيل وفاة واحدة

قرار عاجل من “الداخلية” بشأن اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم للمملكة

قرار عاجل من “الداخلية” بشأن اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم للمملكة

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في أملج

بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في أملج

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الفيديو

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

لحظات تحبس الأنفاس.. نجت بأعجوبة وأطفالها من الدهس أسفل قطار

لحظات تحبس الأنفاس.. نجت بأعجوبة وأطفالها من الدهس أسفل قطار

جموع المصلين يؤدون #صلاة_الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون #صلاة_الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

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دولية

رفضًا للتعصب.. «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

رفضًا للتعصب.. «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

#عاجل.. انفجار قارب إيراني محملا بشحنة مخدرات في بحر عمان

#عاجل.. انفجار قارب إيراني محملا بشحنة مخدرات في بحر عمان

التحالف: دمرنا منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب

التحالف: دمرنا منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب

بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا لم تشهده منذ بدء الجائحة

بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا لم تشهده منذ بدء الجائحة

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

تواصل - وكالات:أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه بدأ اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" ...

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تواصل لايت

دراسة سويدية: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»
منوعات

دراسة سويدية: المؤمنون بما يكتب في الأبراج « شخصيات قلقة وذكاؤهم منخفض»

الحمادي: احذروا خدعة تقوم بها بعض مواقع «بيع البرامج»
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الحمادي: احذروا خدعة تقوم بها بعض مواقع «بيع البرامج»

عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر»
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عُطل جديد في «فيسبوك» و«ماسنجر»

تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج
صحة

تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج

بدولة عربية.. وفاة مُسن أثناء انتظار دوره في الطابور لأخذ لقاح كورونا
منوعات

بدولة عربية.. وفاة مُسن أثناء انتظار دوره في الطابور لأخذ لقاح كورونا

تواصل- فريق التحرير:توفى رجل مُسن أثناء انتظاره في طابور للحصول على لقاح فيروس كورونا في إحدى محافظات مصر.وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لفظ رجل مُسن (67 سنة) أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة طنطا محلفظة الغربية، ...

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