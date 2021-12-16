قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

تواصل - وكالات:أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه بدأ اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" ...