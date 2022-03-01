الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023
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أخبار الاقتصاد
خدمات المواطن
العرب والعالم
منوعات
مقالات
وصول
الأسرة والطفل
صحة
أخبار التكنولوجيا
أخبار السيارات
محاكمة 4 متهمين سرقوا مرحاضاً بـ 6 ملايين دولار
عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية
عقوبات مغلظة.. حرس الحدود يحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير
ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق
الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة
تنبيه مهم من حساب المواطن للمتقدمين بالتسجيل في هذا التاريخ
قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة
العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن والمحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"
منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق
توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية