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صحيفة تواصل الالكترونية

98 % من المواطنين يشعرون بالاعتزاز تجاه الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

مساعدات إغاثية
أرشيفية
أ أ
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعًا تناول آراء المواطنين في المملكة حيال الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان

نسبة المشاركين

وشارك في الاستطلاع 1297 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 64 % ونسبة الإناث 36 %، حيث تبين أن 98 % من العينة يرون أن الحملة أشعرتهم بالفخر لتوفر القيم الإنسانية النبيلة لدى القيادة والسعوديين والمقيمين في المملكة، حسب الوطن.
فيما رأى 88 % من المشاركين في الاستطلاع أن الشفافية في إيصال التبرعات لمستحقيها تشكل دافعاً للتبرع عبر المنصات الرسمية. كما تبين أن 54% من العينة يدركون أن التبرع عبر منصة "ساهم" لا يتطلب إدخال البيانات الشخصية كالبريد الإلكتروني، ورقم الجوال وما إلى ذلك من معلومات شخصية.

تحسن وعي المواطنين

وأظهرت هذه النتيجة تحسناً في وعي المواطنين حيال إجراءات التبرع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إذ كانت نسبة من يعون أن التبرع لا يتطلب البيانات الشخصية، في استطلاع فبراير الماضي هي 48 % مما يشير إلى أن الوعي بسهولة إجراءات التبرع قد زاد بنسبة 6 %.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 75% على دراية بأنه يمكن التبرع باستخدام البيانات البنكية والخصم منها مباشرة، وتُعبر هذه النتيجة عن تقدم في الوعي بسهولة إجراءات التبرع لدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث كانت النسبة عن نفس السؤال في استطلاع فبراير الماضي 52 %، مما يعني تقدماً في هذا الشأن بنسبة 23 %.

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