97 طالباً وطالبةً يحصدون جوائز إبداع 2024.. والنتائج النهائية في هذا الموعد

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، أسماء الفائزين والفائزات بالجوائز الخاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024". اضافة اعلان





جوائز إبداع 2024



أسماء الفائزين والفائزات



والتي قدمتها 15 هيئة وجهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، الذي استمرت فعالياته أربعة أيام في الرياض بجامعة الملك سعود، وسيتم إعلان الجوائز الكبرى والنهائية يوم غد الأحد.وأوضحت "موهبة" أن 97 موهوباً وموهوبةً من نوابغ الوطن حصدوا الجوائز الخاصة التي تقدمها الشركات والقطاعات الحكومية في أولمبياد "إبداع 2024" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وبرعاية ماسية من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذهبية من شركة أكوا باور، وفضية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وفاز 97 طالباً وطالبةً بجوائز قدمتها 15 جهة خاصة محلية ودولية، شكلت الجوائز الدولية منها 39 جائزة، والجوائز المحلية 58 جائزة.وفاز بالجوائز المقدمة من شركة أرامكو السعودية، 10 طلاب، وهم؛ سديم بنت عبدالله بن تويم، ونورا بنت موسى العنزي، ومحمد بن صالح القحطاني، وسارا بنت إبراهيم الشدي، وفيصل بن خالد آل الشيخ، وحمد بن محمد الحسيني، وحازم بن محمد العتيبي، وأحمد بن فائق كمال، وغلا بنت عبدالرحمن الغامدي، وسما بنت بدر الجهني.في حين فاز 10 طلاب آخرين بجوائز الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهم: نواف بن محمد العقل، ونورا بنت موسى العنزي، ومهدي بن شفيق عسيري، وسارة بنت عبدالله العباد، وصالح بن عبدالعزيز العنقري، وليان بنت بندر المالكي، وسعد بن أحمد الصغير، ولينة بنت عبدالمحسن الهاجري، وتركي بن مهناء الدلامي، وريما بنت عبدالله العلولا.وفاز 10 طلاب من المشاركين بجائزة من شركة أكسون موبيل، وهم: خالد بن محمد آل دعير، وعلي بن صلاح آل موسى، وهبة بنت عبدالله سمان، وبسمة بنت عبدالرحمن المنصور، وحمد بن محمد بن ضاحي، ولانا بنت خالد الفهيد، وإلياس بن يوسف البطاط، وروز بنت طلال عسيري، ومحمد بن وليد أبو غندر، وريما بنت عبدالله العلولا.وقدمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 6 جوائز للطلبة، حصل عليها كل من: جمانة بنت مجيب منظري، وعبدالعزيز بن سعد الحربي، ورغد بنت أسامة الغانم، وعلي بن قاسم العلوان، وغلا بنت عبدالوهاب زيلع، وحسن بن محمد الرميح.وفاز بجوائز شركة أكواباور، 6 طلاب، وهم: آلاء بنت خالد الفارس، ولميس بنت عبدالمحسن القاضي، ونورا بنت موسى العنزي، وصبا بنت أحمد العثمان، وجمال بن محمد اللقماني، وسعد بنت أحمد الصغير.وفاز بجائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 4 طلاب، وهم: رسيل بنت ياسر الرحيلي، ولينا بنت سطام المطيري، وطلال بن فهد السهلي، ومحمد بن إبراهيم الشهيل.وفاز بجائزة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 4 طلاب وهم؛ فاطمة بنت أحمد آل عبدالله، وليلى بنت حسام زواوي، وفيصل بن خالد النجراني، ومحمد بن عماد الجهني.وحصل على جوائز منتدى شركات الاتصالات، كل من: محمد بن حسن الخباز، وأديب بن سالم الشهري، وليان بنت أحمد القرافي، ولميس بنت عبدالمحسن القاضي.وفاز بجوائز الوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA" كل من: فاطمة بنت أيمن العيثان، غلا بنت عبدالرحمن الغامدي، حمد بن محمد الحسيني، وأحمد فائق كمال.وقدمت شركة idp | IELTS جوائز تدريبية لكافة الطلبة المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة والبالغ عددهم 180 طالب وطالبة.وفاز 4 طلاب بجائزة الجامعة الأمريكية لعلم النفس، وهم: لمياء بنت عبدالعزيز العتيبي، وغد بنت طارق الشيخ، ولينا بنت سطام المطيري، ويزن بن سعيد العمري.وقدمت شركة ريكو العالمية 10 جوائز، حصل عليها كل من: منيرة بنت بشار العزاز، ومنال بنت ممدوح العسكري، وعبدالعزيز بن سعد الحربي، والجازي بنت جبر النعيمي، وخالد بن هشام الحصين، والحسن بن علي بشيري، وفاطمة بنت ناجي الشخص، ولمياء بنت عبدالعزيز العتيبي، وخالد بن سلطان العويضي، ورانية بنت أحمد الحليمي.وفاز بالجوائز المقدمة من جمعية البيولوجيا في المختبر كل من: عبدالله بن عادل الصبحي، وجنى بنت علي الدوسري، ولانا بنت حمزة المزروعي، ولينا بنت صادق المعلم، ومريم بنت محمد السبيعي، وهتون بنت خالد الزهراني.وحصل 10 طلاب على جوائز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهم: لميس بنت عبدالمحسن القاضي، ميرزا بن فؤاد آل كرم، ومحمد بن حسن الخباز، ودانا بنت محمد العنزي، وأسيل بنت سالم المري، ورائد بن فيصل طلبة، وسارة بنت عبدالله العباد، وسميرة بنت فهد خورشيد، وعلي بن قاسم العلوان، ومحمد بن عبدالرحمن الشهري.وحصل 8 طلاب على جوائز ييل للعلوم والهندسة، وهم: أسماء بنت حمد القصير، وصالح بن عبدالعزيز العنقري، وطلال بن فهد السهلي، ومشاري بن خلف الحربي، وعبدالله بن عماد العبدالله، وفيصل بن بدر حلواني، وإبراهيم بن عبدالله الدريس، وتاله بنت وليد المقرن.وحصلت الطالبة فاطمة بنت علي العلي على جائزة من جمعية العلوم.ويقام معرض التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2024، بمشاركة 180 طالباً وطالبة من الموهوبين السعوديين، للفوز بالمراكز الأولى والجوائز الخاصة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل، حيث سيتم إعلان الفائزين بالجوائز الكبرى يوم غد الأحد.ويجسد أولمبياد "إبداع 2023" الشراكة المثمرة والمتميزة والتكاملية بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم المشرفون التعليميون، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.