92 ألف شجرة يُغيّرون لون "قرطبة الرياض" للأخضر

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يعد برنامج “الرياض الخضراء ” أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، ويدخل حي قرطبة البرنامج كخامس الأحياء السكنية المشمولة. اضافة اعلان

ويضفي المشروع على الحي مساحة خضراء من خلال زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة, و34 حديقة، وتشجير 4 مدارس، و56 مسجدًا، و9 مواقع لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير 44 كيلو متراً من الشوارع والممرات.





رفع تصنيف مدينة الرياض عالمياً





زراعة 7.5 مليون شجرة





الأحياء التي يشملها البرنامج



ويأتي برنامج الرياض الخضراء داعماً لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها إحدى أفضل المدن معيشةً من خلال رفع القيمة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات.أضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، والإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مناطق مفتوحة، وتشجيع الأنشطة الخارجية لتحسين الصحة العامة، وتعزيز ممارسة المشي والنشاطات الخارجية .ويستهدف البرنامج زراعة 7,5 ملايين شجرة، وإنشاء شبكة للمياه المجددة بنسبة 100 %، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1 % من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا.ويسعى البرنامج أيضًا إلى تشجير 120 حياً سكنياً، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية.ويشمل “الرياض الخضراء” أحياء النسيم، العزيزية، الجزيرة، العريجاء، حيث تم زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، و97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، و83 مسجداً، و 37 موقعًا لمواقف السيارات.وتم أيضا تشجير 66 كم من الطرق والممرات في حي النسيم، وزراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في حي العزيزية.