الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

في إطار أكبر مشروع للتشجير الحضري في العالم

92 ألف شجرة يُغيّرون لون "قرطبة الرياض" للأخضر

تشجير قرطبة
تشجير حي قرطبة بالرياض
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يعد برنامج “الرياض الخضراء ” أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، ويدخل حي قرطبة البرنامج كخامس الأحياء السكنية المشمولة.اضافة اعلان
ويضفي المشروع على الحي مساحة خضراء من خلال زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة, و34 حديقة، وتشجير 4 مدارس، و56 مسجدًا، و9 مواقع لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير 44 كيلو متراً من الشوارع والممرات.


رفع تصنيف مدينة الرياض عالمياً

ويأتي برنامج الرياض الخضراء داعماً لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها إحدى أفضل المدن معيشةً من خلال رفع القيمة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات.
أضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، والإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مناطق مفتوحة، وتشجيع الأنشطة الخارجية لتحسين الصحة العامة، وتعزيز ممارسة المشي والنشاطات الخارجية .


زراعة 7.5 مليون شجرة

ويستهدف البرنامج زراعة 7,5 ملايين شجرة، وإنشاء شبكة للمياه المجددة بنسبة 100 %، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1 % من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا.
ويسعى البرنامج أيضًا إلى تشجير 120 حياً سكنياً، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية.


الأحياء التي يشملها البرنامج

ويشمل “الرياض الخضراء” أحياء النسيم، العزيزية، الجزيرة، العريجاء، حيث تم زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، و97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، و83 مسجداً، و 37 موقعًا لمواقف السيارات.
وتم أيضا تشجير 66 كم من الطرق والممرات في حي النسيم، وزراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في حي العزيزية.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
10:35 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أعلاها 47.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أهم 10
10:21 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 40 ساعة تطوعية لطلاب الثانوية ووظائف لكافة التخصصات بأرامكو

2013-01-28t120000z_621471369_gm1e92516ip01_rtrmadp_3_saudi-arabia
9:46 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

سيول وانقطاعات للطرق والكهرباء.. جازان تواجه أمطار 10 مناطق مجتمعة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
9:42 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)

اقرأ أيضا

غدًا.. يبدأ تفعيل ضوابط "إيقاف الخدمات"

نظام مسارات.. 40 ساعة تطوعية مطلبًا للتخرج من الثانوية

12 حالة تنهى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء المدة الرسمية

"التأمينات" تنفق 10.7 مليار ريال مصروفات لـ"المنافع" وتنجز 2.8 مليون معاملة

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 4 مناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حافلات قديمة 5:29 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

هيئة النقل: 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في هذه المدن

حريق حي السلي 7:01 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في مستودعين بحي السلي

مؤتمر البصريات السعودي الثامن 11:09 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

انطلاق مؤتمر "البصريات السعودي الثامن" بالرياض في هذا التوقيت

ع6567 2:20 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يوقع مع نظيره الياباني مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

اقرأ أيضا

جوجل
4:00 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

“جوجل” تدفع 10 مليارات دولار سنويًا لهذا السبب

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
2:11 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟

شركة المياه الوطنية
1:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

المياه الوطنية: 5 خطوات لتقديم بلاغات تسرب المياه

السعودية
12:51 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأمم المتحدة تعلن عن استضافة المملكة اليوم العالمي للبيئة 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب
10:47 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

أهم 10
10:21 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 40 ساعة تطوعية لطلاب الثانوية ووظائف لكافة التخصصات بأرامكو

زلزال المغرب 20
10:09 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

خلال 100 عام.. زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة هزت بلدانًا عربية (تقرير)

هيئة تقويم التعليم والتدريب
9:42 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)

الاحتراق الوظيفي 2
9:38 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاحتراق الوظيفي.. أبرز الأسباب والأعراض وكيفية التعامل معه (تقرير)

إيقاف الخدمات
9:08 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

غدًا.. يبدأ تفعيل ضوابط "إيقاف الخدمات"