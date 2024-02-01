9 نصائح تهدئك وقت الغضب

أ أ

الجميع يشعرون بالغضب والقلق من وقت لآخر، فهو جزء طبيعي من الحياة ، ولكن ماذا يحدث عندما يسيطر عليك هذا القلق أو الغضب، ولا تستطيع أن تهدأ؟ اضافة اعلان





9 نصائح تساعدك على الهدوء عند الغضب



1ـ غير تركيزك



2ـ اضغط على كرة التوتر



3ـ جرب العلاج بالروائح



4ـ أرخِ كتفيك



5ـ اعترف بأنك قلق أو غاضب



6ـ تخلص من القلق أو الغضب



7ـ تحدّ أفكارك



8ـ استرخ جسمك



9ـ تنفس



يقدم موقع health line، عدد من النصائح التي تساعدك على الهدوء عندما تشعر بالقلق أو الغضب:اترك الموقف، أو انظر في اتجاه آخر، أو اخرج من الغرفة.عندما تشعر بالتوتر، حاول التفاعل مع لعبة تخفف التوتر كـ(كرة التوتر - الكرات المغناطيسية - مكعب روبيك).استخدام الزيوت العطرية، يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية.إذا كان جسمك متوترا، فهناك احتمال كبير أن تتأثر وضعيتك، اجلس طويلا، وخذ نفسا عميقا، ثم اخفض كتفيك.اسمح لنفسك بأن تقول إنك قلق أو غاضب، عندما تحدد ما تشعر به وتسمح لنفسك بالتعبير عنه.تخلص من الغضب بإخراج الطاقة خلال ممارسة الرياضة، كالمشي أو الجري في الهواء الطلق.جزء من الشعور بالقلق أو الغضب هو وجود أفكار غير عقلانية، وغالبا ما تكون هذه الأفكار سيئة.يمكن أن تساعدك ممارسة استرخاء العضلات على تهدئة نفسك وتركيزها.عندما تشعر بالقلق أو الغضب، فإنك تميل إلى أخذ أنفاس سريعة، لهذا أخذ أنفاس طويلة وعميقة ومهدئة يساعدك على الهدوء.