9 نصائح تهدئك وقت الغضب

الجميع يشعرون بالغضب والقلق من وقت لآخر، فهو جزء طبيعي من الحياة ،
ولكن ماذا يحدث عندما يسيطر عليك هذا القلق أو الغضب، ولا تستطيع أن تهدأ؟اضافة اعلان
9 نصائح تساعدك على الهدوء عند الغضب
يقدم موقع health line،
عدد من النصائح التي تساعدك على الهدوء عندما تشعر بالقلق أو الغضب:
1ـ غير تركيزك
اترك الموقف، أو انظر في اتجاه آخر، أو اخرج من الغرفة.
2ـ اضغط على كرة التوتر
عندما تشعر بالتوتر، حاول التفاعل مع لعبة تخفف التوتر كـ(كرة التوتر -
الكرات المغناطيسية - مكعب روبيك).
3ـ جرب العلاج بالروائح
استخدام الزيوت العطرية، يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتحسين الحالة
المزاجية.
4ـ أرخِ كتفيك
إذا كان جسمك متوترا، فهناك احتمال كبير أن تتأثر وضعيتك، اجلس طويلا، وخذ
نفسا عميقا، ثم اخفض كتفيك.
5ـ اعترف بأنك قلق أو غاضب
اسمح لنفسك بأن تقول إنك قلق أو غاضب، عندما تحدد ما تشعر به وتسمح لنفسك
بالتعبير عنه.
6ـ تخلص من القلق أو الغضب
تخلص من الغضب بإخراج الطاقة خلال ممارسة الرياضة، كالمشي أو الجري في
الهواء الطلق.
7ـ تحدّ أفكارك
جزء من الشعور بالقلق أو الغضب هو وجود أفكار غير عقلانية، وغالبا ما تكون
هذه الأفكار سيئة.
8ـ استرخ جسمك
يمكن أن تساعدك ممارسة استرخاء العضلات على تهدئة نفسك وتركيزها.
9ـ تنفس
عندما تشعر بالقلق أو الغضب، فإنك تميل إلى أخذ أنفاس سريعة، لهذا أخذ
أنفاس طويلة وعميقة ومهدئة يساعدك على الهدوء.