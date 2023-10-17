88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

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يصل عدد الأسئلة الخاصة باختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالاً حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار. اضافة اعلان

وتبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 5 سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة، وإتاحة إمكان الحذف أو التعديل على موعد الاختبار إلى قبل الاختبار الورقي بـ 72 ساعة، والرقمي بـ 48 ساعة.





تباين المجالات في التخصصات





لا يشترط إعادة الاختبار





تعلم النتائج على صفحة المعلم





تحقق الحد الأدنى من المعايير



وأوضح تربويون متابعون لاختبار الرخص المهنية لصحيفة "الوطن" أن الاختبار التخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، وتباين المجالات في التخصصات، التي يبلغ عددها 36 تخصصًا.ومدة الاختبار ساعتين، بالإضافة إلى ساعة لإجراءات الدخول، لافتين إلى إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز أو عند الرغبة في تحسين مستوى الدرجة.ولا يشترط إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.وأضافوا أنه بعد انتهاء الاخـتبار تصحح الإجابات باستخدام المصحح الآلي، وتُحلَّل النتائج، وتراجع معلومات المختبرين، وتدقق في هيئة تقويم التعليم والتدريب.وتعلن النتائج مباشرة على صفحة المعلم في نظام الرخص المهنية، حيث سيدخل المعلم على نظام الرخص المهنية بعد ظهور النتائج، لإتمام عملية إصدار الرخصة المهنية المستحقة.وتزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بالنتائج بعد إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا، وكذلك سترسل نتائج الاختبار عبر رسالة إلى جوال المتقدم.ويمكن للمتقدم الاطلاع عليها من خلال حسابه على نظام الرخص المهنية.ويهدف الاختبار إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.ويستهدف المعلمون والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، والجهات المستفيدة من وزارة التعليم.