الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
اختبار الرخصة المهنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يصل عدد الأسئلة الخاصة باختبار الرخصة المهنية للاختبار التخصصي من 60 إلى 88 سؤالاً حسب التخصص، مع تأكيد منع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار. اضافة اعلان
وتبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 5 سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة، وإتاحة إمكان الحذف أو التعديل على موعد الاختبار إلى قبل الاختبار الورقي بـ 72 ساعة، والرقمي بـ 48 ساعة.


تباين المجالات في التخصصات

وأوضح تربويون متابعون لاختبار الرخص المهنية لصحيفة "الوطن" أن الاختبار التخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، وتباين المجالات في التخصصات، التي يبلغ عددها 36 تخصصًا.
ومدة الاختبار ساعتين، بالإضافة إلى ساعة لإجراءات الدخول، لافتين إلى إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز أو عند الرغبة في تحسين مستوى الدرجة.


لا يشترط إعادة الاختبار

ولا يشترط إعادة الاختبار عند عدم الاجتياز، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.
وأضافوا أنه بعد انتهاء الاخـتبار تصحح الإجابات باستخدام المصحح الآلي، وتُحلَّل النتائج، وتراجع معلومات المختبرين، وتدقق في هيئة تقويم التعليم والتدريب.


تعلم النتائج على صفحة المعلم

وتعلن النتائج مباشرة على صفحة المعلم في نظام الرخص المهنية، حيث سيدخل المعلم على نظام الرخص المهنية بعد ظهور النتائج، لإتمام عملية إصدار الرخصة المهنية المستحقة.
وتزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بالنتائج بعد إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا، وكذلك سترسل نتائج الاختبار عبر رسالة إلى جوال المتقدم.
ويمكن للمتقدم الاطلاع عليها من خلال حسابه على نظام الرخص المهنية.


تحقق الحد الأدنى من المعايير

ويهدف الاختبار إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
ويستهدف المعلمون والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، والجهات المستفيدة من وزارة التعليم.

اقرأ أيضا

WaaiAward_0
8:50 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الموعد والشروط.. "الصحة" تبدأ استقبال المشاركات في جائزة "وعي"

نقاط شحن السيارات
7:54 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تأسيس أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المملكة

الأنفلونزا الموسمية
7:39 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب

أمطار وسيول 3
7:17 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. حصر قضايا التستر التجاري في محكمة واحدة

منها حجز باقات الحج.. تعرف على أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"

"الملكية الفكرية": لا نحمي الأفكار من السرقة وندعم هذه المنتجات

خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون المستقبلي مع وزير الدفاع التركماني (صور)

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالي تهدئة الأوضاع في غزة (صور)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزير التعليم 3:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

اقرأ أيضا

الطقس
2:52 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توقعات خبراء الطقس: كتلة هوائية خريفية تؤثر على 6 مناطق

WhatsApp Image 2023-10-17 at 2.49.01 AM
2:51 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"قوى" تقلص فترة تجربة العمالة لـ 90 يوما

وزارة الموارد البشرية
2:31 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

51 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يدخلون سوق العمل

WhatsApp Image 2023-10-17 at 12.33.37 AM
12:37 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لتهدئة الأوضاع في غزة .. وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
9:01 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
8:11 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"حساب المواطن ناقص".. البرنامج يكشف سبب التغيرات في قيمة الدعم

هيئة تقويم التعليم والتدريب
7:34 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية

أمطار وسيول 3
7:17 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة

التستر التجاري
6:38 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. حصر قضايا التستر التجاري في محكمة واحدة

منصة نسك أعمال
5:59 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منها حجز باقات الحج.. تعرف على أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"