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83 خدمة عدلية.. وزير العدل يوجّه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز

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وير العدل
أ أ
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 وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز للأجهزة الذكية.

وكان التوسع قد بدأ في هذه النسخة؛ ليصبح إجمالي خدمات التطبيق 83 خدمة عدليّة، ومن المتوقع أن تشمل جميع الخدمات العدلية خلال الربع الرابع من العام الجاري.اضافة اعلان

إطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز  

واشتملت النسخة المطورة على مجموعة من التحسينات والتطويرات، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير تجربة رقمية سهلة على المستفيدين.
وأوضحت وزارة العدل، أن عملية تطوير التطبيق جاءت ضمن خطة التوسع في خدمات التطبيق واستندت على مجموعة من الركائز أبرزها تقييم تجربة المستفيدين من التطبيق خلال الفترة السابقة, ومن ثم معالجة وتحسين تجربتهم بحسب احتياجاتهم؛ ليكون محورها سهولة وسلاسة الوصول والحصول على الخدمة.

تطبيق ناجز يضم 83 خدمة عدلية

وأكدت الوزارة، أن تطبيق ناجز يضم 83 خدمة عدلية تشمل القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات المساندة، موضحة أن عدد الخدمات المقدّمة عبر التطبيق خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 50 مليون عملية مقدمة للمستفيدين.
فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، وجرى عقد أكثر من 700 ألف جلسة قضائية عبر التطبيق.

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