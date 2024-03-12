8 نصائح للطلاب من "سعود الطبية" للحصول على نظام غذائي صحي في رمضان

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن التغذية السليمة توفر العناصر الغذائية الضرورية لنمو الدماغ والجسم والتي يؤدي نقصها إلى التأثير على الاستيعاب والتركيز لذلك هي ضرورية للطلاب.





نظام غذائي صحي للطلاب في رمضان



1 -شرب كميات كبيرة من الماء على فترات متفرقة







2 - ابتعد عن المشروبات الغازية



3 - تناول التمر كمصدر للطاقة وتناول الشوربة كمصدر للبروتين



4 - تناول المكسرات الطازجة وغير المحمصة وغير المملحة







5 - الحفاظ على عدد ساعات النوم من 8 – 10 ساعات يوميًا



6 - التقليل من شرب القهوة والشاي وتجنب مشروبات الطاقة



7 - تناول المشروبات المغذية مثل النعناع واليانسون والزنجبيل



8 - احتواء وجبة السحور على جميع المغذيات الرئيسة





فما أهم العادات السليمة لحصوله على تغذية صحية؟pic.twitter.com/PoS8h2j0b4 👨‍⚕️ | عدم الاعتناء بالتغذية الصحية للطالب ستُظهِر عليه أعراضًا سلبية تؤثر على تحصيله العلمي، خاصة في #رمضان فما أهم العادات السليمة لحصوله على تغذية صحية؟ #جرعة_صحة March 11, 2024

وأضافت أنه في حالة عدم الاعتناء بتغذية الطلاب ستظهر عليهم أعراض سوء التغذية مما يؤثر على تحصيلهم التعليمي خاصة في رمضان، ونصحت باتباع نظام غذائي صحي للطلاب يتمثل فيما يلي:وأوضحت أن الجسم خلال فترة الصيام يفقد بعض المغذيات والماء، لذلك يجب على الطالب شرب كميات كبيرة من الماء على فترات متفرقة في ساعات المساء، فقلة نسبة المياه في الجسم تؤدي إلى قلة التركيز وقد توصل إلى الجفاف.وأشارت إلى وجود العديد من العادات غير السليمة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة والنشاط، كشرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة فقط خلال المساء وتناول المشروبات الغازية التي تؤدي إلى زيادة احتياج الجسم للماء، موجهة لطرق الإفطار السليمة وما بعده.حيث ينصح ببدء تناول كمية مناسبة من التمر الذي يعد مصدرًا جيدًا للطاقة وشرب كوب من الماء وتناول الشوربة التي يفضل احتوائها على البروتين كاللحم أو العدس وأيضًا الخضروات، ثم تناول الطعام تدريجيًّا على مراحل، فتناوله مرة واحدة يسبب الشعور بالخمول.ونصحت بتناول المكسرات الطازجة وغير المحمصة وغير المملحة لاحتوائها على الدهون المفيدة للذاكرة، وفيتامين هـ وفيتامين ب.أيضًا الحفاظ على عدد ساعات النوم المناسبة لعمر الطالب التي تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات لأن نقصه يضعف التركيز.ونبّهت على أهمية التقليل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية وتجنب مشروبات الطاقة، إذ أنها تعيق عملية امتصاص الحديد النباتي وتزيد من التوتر والقلق وكمية الكافيين العالية، وقد تبقي الطالب يقظًا ولكنه مشتت التركيز.ونصحت باستبدال المشروبات السابقة بالمشروبات المغذية مثل النعناع واليانسون والزنجبيل والقرفة والألبان والعصائر الطازجة.وختمت منوهة على ضرورة أن تحتوي وجبة السحور على جميع المغذيات الرئيسة كخبز الحبوب الكاملة والبروتين مثل الجبن أو اللبن والفيتامينات الموجودة في المكسرات والفواكه والخضراوات.