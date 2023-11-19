8 نباتات منزلية تُعرّض حياة طفلك للخطر

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تضفي النباتات أجواء من البهجة على المنزل، لكن بعضها قد يكون خطيرًا، وبخاصة عندما يكون هناك أطفال فضوليون يضعون الأشياء في أفواههم. اضافة اعلان

وقد تسبب بعض النباتات تهيجًا للجلد عند التعامل معها، في حين أن البعض الآخر قد يكون ضارًا أو سامًا إذا تناولها الأطفال الصغار.

وقال جاي بارتر، كبير خبراء البستنة في الجمعية البستانية الملكية (RHS) ببريطانيا، لصحيفة "ذا صن": "نادرًا ما تتورط النباتات المنزلية في إيذاء الناس، وأي مخاطر محتملة تكون صغيرة مقارنة بالفوائد المؤكدة للنباتات المنزلية في تحسين الصحة والرفاهية".

لكنه حذر من تواجد أي نباتات في الداخل أو الخارج لم يتم زراعتها خصيصًا للأكل.

وأشار إلى أن النباتات المنزلية التي "من المحتمل أن تكون ضارة" للأطفال يجب أن تحتوي على تحذيرات عند شرائها.





النباتات الثمانية الخطرة



1. ديفنباخيا



2. الكالاديوم



3. أنثوريوم



4. مونستيرا ديليسيوسا



5. زنبق السلام



6. الفيلودندرون



7. إبيبريمنوم



8. زاميوكولكاس



وفيما يلي ثمانية نباتات يُنصح بتجنب شرائها:إذا تم مضغ الديفنباخيا، يمكن أن تصيب الشخص بالعجز عن الكلام، لأنه يحتوي على عنصر سام يسمى حمض الأكساليك الذي يمكن أن يسبب تورمًا وحرقانًا في الفم.وتشمل أعراض تناول هذا النبات:ظهور بثور في الفمحرقان في الفم والحلقإسهالصوت أجشزيادة سيلان اللعاباستفراغ وغثيانألم عند البلعتورم الفم واللسانويقول الخبراء إن النبات يمكن أن يهيج الجلد والعينين أيضًا، مما يسبب "ضررًا محتملًا للقرنية".وإذا قام طفلك الصغير يمضغ ورقة منه، يجب عليك مسح فمه بقطعة قماش مبللة باردة وشطف عينيه وجلده جيدًا إذا كان يتعامل مع النبات أيضًا.كما يوصى بإعطاء الحليب للطفل.الكالاديوم، هي نبات أوراقه وردية على شكل قلب تقريبًا. يمكن أن يكون "ضارًا إذا تم تناوله"، لأنه يحتوي على نفس بلورات الأكسالات السامة الموجودة في الديفنباخيا.كما يمكن أن يسبب تهيج العين والجلد.وتشمل أعراض تناول أجزاء من النبات أو دخولها إلى العين ما يلي:حرقان في الفم أو الحلقتلف الطبقة الخارجية الشفافة (القرنية) للعينإسهالألم في العينصوت أجش وصعوبة في التحدثزيادة إفراز اللعابالغثيان أو القيءتورم وتقرحات في الفم أو اللسانيشتهر نبات أنثوريوم بأوراقه الحمراء اللامعة. وقد تم تصنيفه على أنه "ضارة إذا تم تناوله"، ويسبب "تهيجًا للجلد والعين"، ويمكن أن يسبب حرقانًا وتورمًا وبثورًا في الفم.يعرؤف هذا النبات بأوراقه المثقوبة، لكنها واحد من تلك النباتات التي يمكن أن تكون ضارة إذا مضغها الأطفال الفضوليون، لأنها تحتوي على نفس بلورات الأكسالات.ويمكن أيضًا أن يكون مهيجًا للجلد والعينين.تنتج زنابق السلام زهورًا بيضاء جميلة، لكن تناول أي جزء من النبات يمكن أن يؤدي إلى تهيج الفم والحلق وتورم الشفاه والسعال والغثيان والقيء.تتوفر نباتات الفيلودندرون في عدة أصناف ويسهل زراعتها في المنزل، لكنها يمكن أن تسبب تورمًا وتقرحات في الفم، وحرقانًا في الفم والحلق، وصوتًا أجشّ، وسيلانًا للعاب، والغثيان والقيء، وفقًا لموقع "ميديسن بلوس".يُعرف هذا النبات أيضًا باسم لبلاب الشيطان، وأن يسبب نفس الأعراض المفصلة أعلاه إذا تم مضغه، لذا فمن الأفضل إبقاؤه بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. ويمكن أيضًا أن يكون مهيجًا للجلد والعينين.يشتهر بأوراقه اللامعة والخضراء العميقة والبيضاوية الشكل التي ترتفع للأعلى على سيقان مستقيمة.وجميع أجزاء النبات سامة ويمكن أن تسبب ألمًا فوريًا أو إحساسًا بالحرقان وتورمًا في الشفاه والفم واللسان والحلق إذا تم مضغها أو ابتلاعها.والتهاب الجلد التماسي، هو نوع من الأكزيما ينجم عن ملامسة مادة معينة، قد يعاني منه أيضًا الأشخاص ذوو البشرة الحساسة.