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8 نباتات منزلية تُعرّض حياة طفلك للخطر

نباتات منزلية
نباتات منزلية
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تضفي النباتات أجواء من البهجة على المنزل، لكن بعضها قد يكون خطيرًا، وبخاصة عندما يكون هناك أطفال فضوليون يضعون الأشياء في أفواههم.اضافة اعلان
وقد تسبب بعض النباتات تهيجًا للجلد عند التعامل معها، في حين أن البعض الآخر قد يكون ضارًا أو سامًا إذا تناولها الأطفال الصغار.
وقال جاي بارتر، كبير خبراء البستنة في الجمعية البستانية الملكية (RHS) ببريطانيا، لصحيفة "ذا صن": "نادرًا ما تتورط النباتات المنزلية في إيذاء الناس، وأي مخاطر محتملة تكون صغيرة مقارنة بالفوائد المؤكدة للنباتات المنزلية في تحسين الصحة والرفاهية".
لكنه حذر من تواجد أي نباتات في الداخل أو الخارج لم يتم زراعتها خصيصًا للأكل.
وأشار إلى أن النباتات المنزلية التي "من المحتمل أن تكون ضارة" للأطفال يجب أن تحتوي على تحذيرات عند شرائها.

النباتات الثمانية الخطرة

وفيما يلي ثمانية نباتات يُنصح بتجنب شرائها:

1. ديفنباخيا

إذا تم مضغ الديفنباخيا، يمكن أن تصيب الشخص بالعجز عن الكلام، لأنه يحتوي على عنصر سام يسمى حمض الأكساليك الذي يمكن أن يسبب تورمًا وحرقانًا في الفم.
وتشمل أعراض تناول هذا النبات:
ظهور بثور في الفم
حرقان في الفم والحلق
إسهال
صوت أجش
زيادة سيلان اللعاب
استفراغ وغثيان
ألم عند البلع
تورم الفم واللسان
ويقول الخبراء إن النبات يمكن أن يهيج الجلد والعينين أيضًا، مما يسبب "ضررًا محتملًا للقرنية".
وإذا قام طفلك الصغير يمضغ ورقة منه، يجب عليك مسح فمه بقطعة قماش مبللة باردة وشطف عينيه وجلده جيدًا إذا كان يتعامل مع النبات أيضًا.
كما يوصى بإعطاء الحليب للطفل.

2. الكالاديوم 


الكالاديوم، هي نبات أوراقه وردية على شكل قلب تقريبًا. يمكن أن يكون "ضارًا إذا تم تناوله"، لأنه يحتوي على نفس بلورات الأكسالات السامة الموجودة في الديفنباخيا.
كما يمكن أن يسبب تهيج العين والجلد.
وتشمل أعراض تناول أجزاء من النبات أو دخولها إلى العين ما يلي:
حرقان في الفم أو الحلق
تلف الطبقة الخارجية الشفافة (القرنية) للعين
إسهال
ألم في العين
صوت أجش وصعوبة في التحدث
زيادة إفراز اللعاب
الغثيان أو القيء
تورم وتقرحات في الفم أو اللسان

3. أنثوريوم

يشتهر نبات أنثوريوم بأوراقه الحمراء اللامعة. وقد تم تصنيفه على أنه "ضارة إذا تم تناوله"، ويسبب "تهيجًا للجلد والعين"، ويمكن أن يسبب حرقانًا وتورمًا وبثورًا في الفم.

4. مونستيرا ديليسيوسا

يعرؤف هذا النبات بأوراقه المثقوبة، لكنها واحد من تلك النباتات التي يمكن أن تكون ضارة إذا مضغها الأطفال الفضوليون، لأنها تحتوي على نفس بلورات الأكسالات. 
ويمكن أيضًا أن يكون مهيجًا للجلد والعينين.

5. زنبق السلام


تنتج زنابق السلام زهورًا بيضاء جميلة، لكن تناول أي جزء من النبات يمكن أن يؤدي إلى تهيج الفم والحلق وتورم الشفاه والسعال والغثيان والقيء.

6. الفيلودندرون


تتوفر نباتات الفيلودندرون في عدة أصناف ويسهل زراعتها في المنزل، لكنها يمكن أن تسبب تورمًا وتقرحات في الفم، وحرقانًا في الفم والحلق، وصوتًا أجشّ، وسيلانًا للعاب، والغثيان والقيء، وفقًا لموقع "ميديسن بلوس".

7. إبيبريمنوم

يُعرف هذا النبات أيضًا باسم لبلاب الشيطان، وأن يسبب نفس الأعراض المفصلة أعلاه إذا تم مضغه، لذا فمن الأفضل إبقاؤه بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال. ويمكن أيضًا أن يكون مهيجًا للجلد والعينين.

8. زاميوكولكاس 

يشتهر بأوراقه اللامعة والخضراء العميقة والبيضاوية الشكل التي ترتفع للأعلى على سيقان مستقيمة.
وجميع أجزاء النبات سامة ويمكن أن تسبب ألمًا فوريًا أو إحساسًا بالحرقان وتورمًا في الشفاه والفم واللسان والحلق إذا تم مضغها أو ابتلاعها.
والتهاب الجلد التماسي، هو نوع من الأكزيما ينجم عن ملامسة مادة معينة، قد يعاني منه أيضًا الأشخاص ذوو البشرة الحساسة.

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