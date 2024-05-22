8 ملايين راكب و6 ملايين طن من البضائع عبر الخطوط الحديدية خلال الربع الأول 2024

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سجلت خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في المملكة أرقامًا قياسية تجاوزت أكثر من 8 ملايين راكب و6 ملايين طن من البضاعة المنقولة خلال الربع الأول للعام الحالي 2024م.





نقل 8 ملايين راكب



6 ملايين طن من البضائع



وأسهمت خدمات نقل الركاب عبر القطارات في نقل أكثر من مليوني راكب في القطارات داخل المدن بزيادة بلغت 1.7% من نفس الفترة للعام الماضي.كما سجلت نقل أكثر من 6 ملايين راكب في القطارات بين المدن وبنسبة نمو بلغت 25.41%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.وبلغت أحجام البضائع المنقولة عبر القطارات أكثر من 6 ملايين طن من البضائع والمعدات، في حين سجلت نسبة النمو ارتفاعًا قدره 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.وتشكل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إحدى أهم وسائل النقل الداعمة للقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والسياحي، إضافة إلى دورها المهم في المحافظة على البيئة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للمستفيدين، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.