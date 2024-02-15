700 ألف طالب وطالبة بـ تعليم جدة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني

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أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، صباح اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ في مختلف المراحل الدراسية.





اليوم الأول من الاختبارات



وأوضحت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أن اختبارات اليوم الأول وأعمالها من تصحيح وتدقيق ورصد كانت مطمئنة -ولله الحمد- وسط استعدادات مبكرة لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلبة لأداء اختباراتهم بيسر، وسط تقديم العديد من خدمات التهيئة الإرشادية والتوعية الصحية للطلبة خلال فترة الاختبارات.وقدّمت اللهيبي الشكر والتقدير لجميع منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم جدة من الهيئة التعليمية والإدارية على عملهم الدؤوب والمثمر.