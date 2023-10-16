70 مليار ريال مساعدات المملكة للزائرين في 5 أعوام

أ أ
أكد مركز الملك
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن مجموع ما قدمه من خلال البرامج الإنسانية
النوعية من مساعدات للزائرين في المملكة حتى هذا العام 2023 بلغ 18.6 مليار دولار
(69.9 مليار ريال).
وكان عدد
المستفيدين من برنامج الأطراف الصناعية 26.088 مستفيدًا، وتم نزع 414.526 لغمًا من
خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
أكثر من 26 ألف
مستفيد "أطراف صناعية"
وبلغ عدد
الأطفال المجندين الذين تمت إعادة تأهيلهم 61.090 طفلا، وبلغ عدد المشاريع المنجزة
قيد التنفيذ حتى 30 سبتمبر 2023 نحو 2538 مشروعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 6.45
مليار دولار.
2538 مشروعاً
قيد التنفيذ
وبلغ عدد الدول المستفيدة 93 دولة، وعدد الشركاء 175 شريكًا.
- اليمن 831 مشروعًا بتكلفة 4.317.257.715
مليارات.
أكثر الدول
تلقيًا للمساعدات (بالدولار الأمريكي)
- سورية 295 مشروعًا بتكلفة 374.175.511 مليونًا.
- فلسطين 112 مشروعًا بتكلفة 369.877.699 مليونًا.
- دول متعددة 27 مشروعًا بتكلفة 345.255.891 مليونًا.
- الصومال 102 مشروع بتكلفة 222.690.127 مليونًا.
- 2023: 212 مشروعًا بتكلفة 292.322.596.
إجمالي
المساعدات لآخر 5 أعوام (بالدولار الأمريكي)
- 2022: 404 مشروعات بتكلفة 479.896.775.
- 2021: 361 مشروعًا بتكلفة 656.285.340.
- 2020: 267 مشروعًا بتكلفة 564.516.957.
- 2019: 242 مشروعًا بتكلفة 1.066.064.382.