الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

70 مليار ريال مساعدات المملكة للزائرين في 5 أعوام

مركز الملك
مركز الملك سلمان للإغاثة
أ أ
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أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن مجموع ما قدمه من خلال البرامج الإنسانية النوعية من مساعدات للزائرين في المملكة حتى هذا العام 2023 بلغ 18.6 مليار دولار (69.9 مليار ريال).اضافة اعلان


أكثر من 26 ألف مستفيد "أطراف صناعية"

وكان عدد المستفيدين من برنامج الأطراف الصناعية 26.088 مستفيدًا، وتم نزع 414.526 لغمًا من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.


2538 مشروعاً قيد التنفيذ

وبلغ عدد الأطفال المجندين الذين تمت إعادة تأهيلهم 61.090 طفلا، وبلغ عدد المشاريع المنجزة قيد التنفيذ حتى 30 سبتمبر 2023 نحو 2538 مشروعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 6.45 مليار دولار.
وبلغ عدد الدول المستفيدة 93 دولة، وعدد الشركاء 175 شريكًا.


أكثر الدول تلقيًا للمساعدات (بالدولار الأمريكي)

- اليمن 831 مشروعًا بتكلفة 4.317.257.715 مليارات.
- سورية 295 مشروعًا بتكلفة 374.175.511 مليونًا.
- فلسطين 112 مشروعًا بتكلفة 369.877.699 مليونًا.
- دول متعددة 27 مشروعًا بتكلفة 345.255.891 مليونًا.
- الصومال 102 مشروع بتكلفة 222.690.127 مليونًا.


إجمالي المساعدات لآخر 5 أعوام (بالدولار الأمريكي)

- 2023: 212 مشروعًا بتكلفة 292.322.596.
- 2022: 404 مشروعات بتكلفة 479.896.775.
- 2021: 361 مشروعًا بتكلفة 656.285.340.
- 2020: 267 مشروعًا بتكلفة 564.516.957.
- 2019: 242 مشروعًا بتكلفة 1.066.064.382.

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