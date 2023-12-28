70 ريالاً للمد.. 300 مزارع يعرضون محاصيلهم في اقتصاديات الدخن ببارق

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واصل مهرجان "اقتصاديات الدخن الأول" بمحافظة بارق التابعة لمنطقة عسير ، فعالياته ،اليوم، من خلال تنظيم عدد من الأنشطة المجتمعية والتسويقية في حديقة خبت آل حجري.





سوق الدخن ببارق



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واشتملت الفعاليات على تدشين محافظ بارق لـ"سوق الدخن" الذي يحتوي على جميع منتجات" الدخن" ونماذج من الأطعمة التي تصنع منه ، وذلك بمشاركة أكثر من 300 مزارع يعرضون محاصيل مزارعهم من خلال 64 ركنا إضافة إلى مواقع مخصصة للبيع في جنبات المهرجان الذي يستمر لمدة 9 أيام.



وأكد المدير التنفيذي للخدمات الزراعية بالنماص الدكتور علي الشهري في حديثه لـ"واس" أهمية التوسع في زراعة الدخن بالمنطقة كمنتج إستراتيجي وطني معزز للأمن الغذائي، والتوجه إلى الصناعة التحويلية لتصبح محافظة بارق مركزاً لتصدير محصول الدخن ومنتجاته لمناطق المملكة ودول الخليج والعالم من خلال إنشاء "مدينة الدخن "ببارق ودعمها حكوميا ، حيث تتميز المحافظة بهذا المنتج الغذائي المهم ولوجود مساحات كبيرة وخصبة للزراعة.





أسعار الدخن



من جهته، أشار المزارع أحمد إبراهيم البارقي إلى أن الدخن المعروض في المهرجان يعد من أجود الأنواع الموجودة حاليا وتتراوح أسعاره بين 50 إلى 70 ريالا للمد الواحد ، مبينًا أن أبرز الأنواع الموجودة في المهرجان" الدخن العُبلي" و"الدخن التهامي"، إضافة على عرض أنواع من الحبوب الأخرى مثل الذرة البيضاء.واشتمل المهرجان على ورش علمية شارك فيها عدد من الأكاديميين والمختصين وسط حضور اقترب من 300 مستفيد.