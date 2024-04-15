7 فرص عقارية بمزاد النرجس

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أعلنت شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "النرجس" الهجين وذلك يوم الثلاثاء 30/04/2024 حضوريًا الساعة: 04:00 عصرًا في قاعة التخصصي بمدينة الرياض، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 04:00 عصرًا حتى 08:00 مساءً.





فرص عقارية مميزة

ويطرح المزاد 7 فرص عقارية مميزة وبمواقع استراتيجية وفي أهم الأحياء شمال ووسط مدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من مجمع سكني يتكون من 12 فيلا بمساحة 5,000 متر مربع، والعقار الثاني والثالث والرابع عبارة عن 3 أراضي بواجهة 100 متر رأس بلك على طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمساحة إجمالية 3,461 متر مربع بثلاث صكوك تملك، والعقار الخامس عمارة بمساحة 900 متر مربع، والعقار السادس عمارة بمساحة 680 متر مربع، والعقار السابع عمارة بمساحة 680 متر مربع.





العقارات على أهم الطرق والأحياء الحيوية

وتقع العقارات على أهم الطرق والأحياء الحيوية كـشارع الأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز وبالقرب من طريق العروبة وطريق الملك عبدالعزيز وطريق خريص بحيّ النرجس والضباط والوزارات والسليمانية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع كـإكسبو الرياض 2030 ومطار الملك خالد الدولي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يجعلها وجهة استثنائية للاستثمار.ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920003852 – 0555259495