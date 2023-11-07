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7 إجراءات لترخيص المساهمة العقارية

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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أكدت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، على ضرورية تنفيذ 7 إجراءات لترخيص المساهمة العقارية.اضافة اعلان


ممارسة نشاط المساهمات العقارية


وكانت الهيئة العامة للعقار طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على منصة استطلاع لإبداء مرئيات العموم.
ذكرت المسودة أن المطور العقاري يتقدم إلى الهيئة بطلب التأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به السجل التجاري متضمنًا نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

تقديم تقرير محاسب قانوني

وتضمنت المرفقات: شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قائمة المشتركين على رأس العمل، وشهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات ودون تحفظات.
وشملت المرفقات: قوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقتين، وبما يخص المنشآت الناشئة حديثًا، وتقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية يتم للسنة القادمة، واجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.

شهادة تأهيل المطور العقاري

ووفقا للمسودة: تصدر الهيئة شهادة التأهيل للمطور العقاري خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض

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