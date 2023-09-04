7 أسباب وراء تقدم القوة الناعمة للمملكة في الترتيب العالمي

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حللت شركة "يونيكوم" الاستشارية المتخصصة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التواصل والابتكار، تقدم المملكة في تقرير "براند فينانس" للقوة الناعمة العالمية لعام 2023.

وأكدت الشركة على وجود عدة عوامل وراء تقدم المملكة من أبرزها التقدم في العلاقات العالمية الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتقدم الرياض في مؤشرات الشهرة والسمعة والتأثير.





7 عوامل وراء تقدم المملكة



الاستقطابات العالمية



مجال الاعلام والاتصال



الاستقرار الاقتصادي والسياسي



وقالت الشركة إن هناك 7 عوال أسهمت في تقدم المملكة، تمثلت في العلاقات العالمية التي بذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع مجموعة من الدول.وذلك من خلال تقوية جوانب دبلوماسية واقتصادية أسهمت بشكل كبير في تقدم تقييم السعودية في مؤشر العلاقات مع العالم.ثانيا: "رؤية السعودية 2030" ومشاريعها والاستقطابات العالمية التي لها دور مؤثر في ارتفاع المؤشر الفرعي في التقييم، مما انعكس على تقدم واضح في الترتيب العام للمؤشر.ثالثا: الحوكمة التي تميزت بها السعودية في صناعة القرار، وكان لها دور مؤثر في عملية التقدم من خلال التجارب المهمة للمشاريع النوعية.رابعا: عناية المملكة بالتراث والثقافة التي أسهمت في تقدم المملكة على دول تملك ثقافة وتاريخًا معروفًا في العالم وهو مصدر سمعة مهمة عالميًا.وكذلك التقدم السعودي في مجال الإعلام والاتصال الذي كان جيدًا مقارنة بالعام الماضي وربما العناية به ستعطي المزيد من التقدم السهل في هذا المؤشر.سادسًا: عامل الاستدامة التي تتمتع بها المملكة في قراراتها ومشاريعها ورؤيتها حيث تعتبر مؤثرًا قويًا في تقدم المؤشر، وهو ما أعطى أثرًا على التقدم في هذا العام.سابعاً: التجارة والأعمال التي تعتبر واحدة من المؤشرات القوية للمملكة، وهو دور سيادي عالمي يترك أثرًا نوعيًا وذا مكانة عالية في القوة الناعمة للمملكة.وأضاف تقرير «براند فاينانس» عناصر أخرى أسهمت في زيادة القوة الناعمة للسعودية، شملت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتنويع مصادر الاقتصاد بموجب رؤية المملكة 2030.واحتلت المملكة المرتبة 19 من بين 121 دولة وذلك بعد تقدمها 5 مراكز عن عام 2022، ودخلت رسميًا ضمن أعلى 20 دولة في العالم، حيث حازت على درجة تقييم العام الحالي 51.3 من مائة.