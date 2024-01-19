الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

619 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (صور)

تبرعات السعودية للفلسطينيين 2
توزيع المساعدات الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سجلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، قرابة 619 مليون ريال بعد  أكثر من شهرين ونصف على انطلاقها. اضافة اعلان
وبلغ مجموع المتبرعين حتى الآن مليونًا و604 آلاف و736 شخصًا، بحصيلة تبرعات أولية 618 مليونًا و956 ألفًا و418 ريالاً، مع استمرار عملية التبرع للحملة.

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

توزيع المساعدات الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة



في غضون ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع, حيث جرى توزيع مساعدات إيوائية في شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
 وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة



وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.
كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.

 قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة



وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.

اقرأ أيضا

إحباط تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و44 كيلو حشيش في جازان

عاجل.. 5 إجراءات للتعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات

مختصون: 3 مكاسب من وراء تخفيض تكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ولي العهد 9:03 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي

GDVQJPdXUAA9GY5 7:26 م الإثنين، 08 يناير 2024

ولي العهد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا

GDQ3cp4WIAAvORj 10:39 م الأحد، 07 يناير 2024

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

GDL0-UjXMAAp7vt 12:01 ص الأحد، 07 يناير 2024

ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة

اقرأ أيضا

مزارعي القمح
3:07 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية (تفاصيل)

الشيخ عبد الباري
3:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد النبوي يتحدث عن سيرة امرأة فاضلة خلّد القرآن ذكرها

استقالة
1:02 م الجمعة، 19 يناير 2024

استقالة أكثر من 55 ألف مواطن من وظائفهم لهذا السبب

منصة التراخيص الفورية للتخييم
12:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

إطلاق منصة التراخيص الفورية للتخييم في 51 موقعًا بالمملكة (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

67575
7:05 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. محلل طقس يُحذر: درجة الحرارة أقل من الصفر بهذا التوقيت (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة العيدين و163 ألف مسلم جديد بالمملكة

تبرعات السعودية للفلسطينيين 2
5:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

619 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (صور)

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
5:10 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات للتعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين
4:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

اخطر الدول في قيادة السيارات
3:54 م الجمعة، 19 يناير 2024

بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات