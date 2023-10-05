60 يومًا لاسترداد ضريبة المطورين العقاريين

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حدد مدقق استرداد أول في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سعود فدعق، نحو 60 يومًا لإيداع الهيئة مبلغ استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين في حساب المطور العقاري، وذلك من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد. اضافة اعلان

مؤكدًا رفض المطالبة بضريبة مشتريات تسبق تاريخ طلب تسجيله كمطور عقاري في أول طلب استرداد مقدم من المطور.

وكذلك المطالبة بضريبة مشتريات تخص فترة سابقة، والمطالبة بضريبة مشتريات "سيارات مقيدة، ضيافة، تموين".



سندات الدفع

رصد فدعق، الذي كان يتحدث في ورشة بعنوان: «إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطوّرين العقاريين»، بتنظيم من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أمام مطورين عقاريين ورجال الأعمال والمهتمين، حزمة أخطاء يقع فيها ممثل المطور العقاري عند الفحص، وهي:

أخطاء في الفواتير الضريبية، وسندات الدفع، ومردودات البيع، وعند إرفاق بيانات المشاريع، ومن أبرزها المطالبة بضريبة مشتريات مكررة بنفس فترة الاسترداد، أو قد تم المطالبة بها مسبقًا في فترات سابقة، أو تم المطالبة بها في إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

والمطالبة بضريبة مشتريات تخص فترة لاحقة عن فترة الاسترداد المطالبة بها، والمطالبة بفواتير مشتريات مؤرخة بتاريخ لاحق بعد بيع العقار، إضافة إلى المطالبة بكميات إضافية من الناحية الهندسية لا تتناسب مع حجم المشاريع القائمة لدى المطور العقاري «الحديد، الخرسانة»، والمطالبة بضريبة التصرفات العقارية.



أخطاء الفواتير

مؤكدًا أن من أخطاء الفواتير عدم صحة مبلغ الضريبة المدرج في الكشف مع الفاتورة الضريبية، والمطالبة بضريبة مشتريات ولا يوجد مستند «فاتورة ضريبية» من المطور..

والمطالبة بضريبة مشتريات لم يتم سدادها من المطور، وعدم الإفصاح عن مردودات المشتريات التي قد سبق المطالبة بها من المطور، والمطالبة بضريبة مشتريات تخص النشاط الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

إضافة لطلب استرداد عن مشاريع مخالفة، وأن يكون الغرض من المشاريع المطالبة باسترداد الضريبة المرتبطة بها تأجير تجاري أو تأجير سكني، والمطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطور عقاري لدى الهيئة.



خطوات طلب الاسترداد من خلال البوابة الإلكترونية

1 - الدخول على بوابة الاسترداد للأشخاص المؤهلين في بوابة الهيئة لتقديم الطلب.

2 - تعبئة الكشف بالبيانات المطلوبة للمشاريع والمشتريات لطلب الاسترداد.

3 - يسلم الطلب على بوابة الهيئة.

4 - يتم استلام الطلب وتحليل البيانات المرفق من الجهة للتحقق من صحة الطلب المقدم.

5 - قد تطلب الهيئة عينات فواتير ومتطلبات هندسية بناء على التحليل.

6 - ترفق الفواتير والمتطلبات المطلوبة على بوابة الهيئة.

7 - تراجع الهيئة وتحلل الفواتير والمستندات المرفقة، وقد تكون هناك حاجة لطلب معلومات إضافية.

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