60 معيارًا لتطبيق التعليم المدمج داخل المدارس.. التفاصيل

أ أ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إعداد ضوابط مشدَّدة، تشمل 60 معيارًا لتطبيق التعليم المدمج في المدارس، في ظل اعتماده على توظيف التقنية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأنظمة والأدوات الرقمية المختلفة.



تطبيق التعليم المدمج



جاهزية المتعلمين وانتظامهم



يأتي ذلك من خلال الدمج بين التعليم الاعتيادي والتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف تلبية متطلبات اقتصاد المعرفة القائم على استثمار رأس المال البشري، وتطوير مهاراته ومعارفه، وفقا لـ"المدينة".وبموجب الضوابط تلتزم المدرسة بتحقيق نواتج التعلم المستهدفة في المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، وتطبيق المقاييس وأدوات التقويم والاختبارات، وتمكين المعلمين من المهارات الرقمية والتعليمية اللازمة لتطبيق التعليم المدمج.كذلك ووفقا للضوابط تضمن المدرسة جاهزية المتعلمين وانتظامهم بما يتوافق مع نموذج التعليم المدمج المطبق، وتوفير تجهيزات البيئة المدرسية والموارد التقنية الآمنة لتطبيق التعليم المدمج وتحديثها وصيانتها بشكل مستمر، وتوفير نظام إدارة تعلم إلكتروني معتمد من المركز الوطني للتعليم الإلكترني.وتهدف الضوابط إلى تحقيق جودة تطبيق التعليم المدمج، وتحسين مخرجاته من خلال أربعة مجالات رئيسة، هي القيادة المدرسية، وتصميم المنهج، والمعلم والمتعلم، والبيئة التعليمية، والتي يندرج تحتها 60 معيارًا. وراعت المعايير استيعاب التطور المستمر في الأنظمة والموارد التقنية وتقنيات التعليم، والتحديث المستمر لاستخدام التقنيات في دعم بيئة التعليم المدمج، بما يمكِّن إدارة المدرسة من تحقيق مستوى أعلى في تحسين مخرجات التعلم، والإسهام في تقويم فاعل لأداء المتعلمين.