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60 طالباً وطالبة من 15 جامعة سعودية يشاركون في "هاكثون المسؤولية المجتمعية"

طلاب المدراس
أرشيفية
أ أ
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تنطلق غداً الأحد، بجامعة الفيصل بالرياض فعاليات النسخة الثانية من (هاكثون المسؤولية المجتمعية) برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية.اضافة اعلان

60 من الطلبة والطالبات المتميزين

وذلك بمشاركة 60 من الطلبة والطالبات المتميزين يمثلون 15 جامعة محلية من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله بن سليمان المهنا، أن الهاكثون يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة المستقبلية 2030.

ولفت المهنا إلى أن مسارات التحدي للهاكثون تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية (المجال الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة) لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية، بمشاركة ٦٠ مشاركاً ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية.

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