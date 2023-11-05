6 مفقودين و2120 مركبة عالقة في الوحل والرمال.. و"إنجاد" يتحرك

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"،
ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه
تلقى عددًا
من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.
بلاغات عن مفقودين ومئات المركبات العالقةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها
مناطق المملكة، فقد نلقى على مدار أسبوع، بلاغات على النحو التالي:
1- بلاغات المفقودين، بلغت ٦ بلاغات.
2- بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال، بلغت ٢١٢٠ بلاغ.
السيول
تجرف سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"
يأتي
هذا في وقت جرفت فيه مياه السيول والأمطار سيارة بركابها على طريق "تبوك _
القليبة".
تنبيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركباتفيما أصدرت فيه القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها عاجلا لقائدي
المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.
وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان جريان السيول المنقولة.