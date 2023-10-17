الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

6 تأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة

مطار الملك عبد العزيز الدولي
مطار الملك عبد العزيز
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف مطار الملك عبد العزيز الدولي عن أنواع التأشيرات التي تتيح أداء مناسك العمرة.

أنواع التأشيرات:


وقال المطار في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن أنواع التأشيرات ما يلي:اضافة اعلان


1- تأشيرة العمرة.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية.

3- تأشيرة الزيارة العائلية.

4- التأشيرة الإلكترونية.

5- تأشيرة عند الوصول.

6- تأشيرة المرور الإلكترونية.


في سياق متصل، تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية يتيحها مطار الملك عبد العزيز الدولي للمسافرين لمعرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.

الخطوات

1 - اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمطار الملك عبد العزيز الدولي.
2 - من القائمة الموجودة بالجزء العلوي من الصفحة، اضغط على "الرحلات".
3 - من القائمة المنسدلة اختر "الوصول" أو "المغادرة" .
4 - يظهر لك جدول بالرحلات المغادرة أو القادمة حسب اختيارك.

خدمة العملاء

وأشارت "خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "8001168888 - 00966112682763"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
6:59 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الإطاحة بمروجي مخدرات ومرتكبي حوادث سرقة في القصيم والجوف

2023-10-17_19-12-09
6:59 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لقطات من الأجواء لجريان سيول جنوب النعمان

2023-10-17_19-14-16
6:48 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"التجارة" تستدعي المزيد من مرايات "LETTAN" من "إيكيا".. وتكشف السبب

WhatsApp Image 2023-10-17 at 6.34.04 PM
6:39 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الزعاق" يوضح الفرق بين قلايد ومرابيع الوسم

اقرأ أيضا

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب

سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟

تصل إلى 155 ألف طن.. مراقبة دورية لتعزيز كفاءة منظومة تبريد المسجد الحرام

في جازان وتبوك وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

"تنمية الصادرات" تطلق خدمة ترخيص "بيوت التصدير"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

قطعة-ارض-سكني 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق 11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:45 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

-8978
4:35 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

شاهد.. جريان السيول في نعمان جنوب شرق مكة

تعليم الرياض
4:19 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"تعليم الرياض": 3 مكاتب تحقق 6 مراكز أولى في اختبارات التحصيلي والقدرات

F8pF__DXcAAFgIk
4:06 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
6:59 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الإطاحة بمروجي مخدرات ومرتكبي حوادث سرقة في القصيم والجوف

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
6:23 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

نصيحة مهمة عند تربية الأغنام.. احذر اقناء هذا السن من الشياه

حساب المواطن
6:14 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

كيف يمكنك الدخول مجددا لحساب المواطن بعد حذفه؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:58 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

بعد رفض الاعتراض على الأهلية.. هل ينزل دعم حساب المواطن بأثر رجعي؟

الجوازات
5:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سائق رفض الخروج بعد انتهاء تأشيرته.. ما الحل؟

سيارات
5:37 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

في لمح البصر.. لص محترف يسرق سيارة في وضع التشغيل