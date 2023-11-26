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6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية للمواطن والمقيم

التأمين الصحي
مجلس الضمان الصحي
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في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية مجلس الضمان الصحي، ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. اضافة اعلان
حدد مجلس الضمان الصحي 6 أسباب من شأنها إنهاء التغطية التأمينية للمواطن والمقيم، وتتضمن استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، وكذلك عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.

انتقال المؤمن له للعمل في مكان آخر

كما تتضمن الأسباب وفاة المؤمن له، وعند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل للسعوديين، ومغادرة المؤمن له المملكة (خروج نهائي)، وكذلك عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).
وأشار المجلس إلى أن شركة التأمين تلتزم عند إلغاء الوثيقة بتحديث ذلك على نظام إصدار الوثائق بشكل مباشر، مع تحديد سبب الإلغاء.

تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة

يُذكر أن مجلس الضمان الصحي بدأ في 1 أكتوبر 2022 تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.
والتي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.

الأسباب الـ 6 هي:

1ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
2ـ عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.
3ـ وفاة المؤمن له.
4ـ انتهاء العلاقة التعاقدية للسعوديين.
5ـ مغادرة المؤمن له المملكة (خروج نهائي).
6ـ انتقال المؤمن له إلى عمل آخر.

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