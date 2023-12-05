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597 قرارا متعلقا بوفيات الأخطاء الطبية في المملكة.. و98 حالة في الشرقية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أكد تقرير وزارة الصحة على أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بلغ 597 قرارًا، وفاقت قرارات عدم الإدانة قرارات الإدانة الصادرة، وذلك بواقع 424 قراراً، مقابل 173 قرار إدانة.اضافة اعلان

تصدرت المنطقة الشرقية بـ 98 قرارًا

تصدرت المنطقة الشرقية، القرارات المتعلقة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية والصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 98 قراراً، بنسبة 16,4% من إجمالي القرارات الصادرة على مستوى المناطق الصحية.

42 قرارا بالإدانة بنسبة 43% في الشرقية

وتصدرت المنطقة الشرقية أيضا، قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بعدد 42 قرارًا بنسبة 43% من اجمالي القرارات لديها، حيث بلغ عدد قرارات عدم الإدانة 57 قراراً.

الأحساء في المركز الثاني وعسير ثالثًا

وحلّت الأحساء ثانيًا، من حيث عدد القرارات بواقع 97 قرارًا بنسبة 16,2%، منها 20 قرار إدانة في قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، و77 قرار بعدم الإدانة.
وجاءت عسير ثالثًا، بإجمالي 87 قرارًا ب15%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 78 قرارًا ب13%، والرياض رابعًا، بإجمالي 72 قرارًا بـ12%.

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