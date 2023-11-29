541 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 541 مليون ريال، بعد نحو شهر من انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين مليون و21 ألفًا و710 أشخاص، بإجمالي تبرعات 541 مليونًا و63 ألفًا و108 ريالات.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني



قنوات التبرع للحملة

