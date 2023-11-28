540 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 540 مليون ريال، في الأسبوع الرابع من انطلاقها. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين 898 ألفًا و477 شخصًا، بإجمالي تبرعات 539 مليونًا و720 ألفًا و451 ريالاً.





توجيهات القيادة بإطلاق الحملة



قنوات التبرع للحملة

