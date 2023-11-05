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530 ألف متبرع و325 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة فلسطين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة الشعبية عبر منصة ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
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بلغ إجمالي التبرعات في اليوم الرابع من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، نحو 525 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين ما يقرب من 530 ألف متبرع.اضافة اعلان
وسجلت الحملة حتى قرابة الساعة 4 مساءً بتوقيت أم القرى 529 ألفًا و388 متبرعًا، بحصيلة تبرعات أولية 234 مليونًا و173 ألفًا و788 ريالاً، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.

حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان عبد الله الربيعة، تبرع كل من خادم الحرمين للحملة بـ30 مليون ريال وولي العهد بـ20 مليون ريال.
وأوضح أن "هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به".

وسائل التبرع للحملة عبر منصة ساهم

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

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