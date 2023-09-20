51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام

أ أ

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ 51 لغة عالمية. اضافة اعلان





78 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم



وتتم الاستعانة بـ 78 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يفد عن طريقها القاصد وهي: باب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، وباب أجياد، وباب العمرة، وسلم باب الفتح، وباب المروة، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا.كذلك في المواقع الفرعية وهي مدخل باب الملك فهد باتجاه المطاف، وتوسعة الملك فهد "الدور الأول"، ومدخل التوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى "الدور الأول"، وسلم الأرقم، ومدخل المطاف (باب أجياد"، وسلم 91 "الدور الأول"."وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستعلام عن جميع الخدمات بالمسجد الحرام والتعريف بخدمات الترجمة والبث المباشر.وتتوسع الخدمات إلى توزيع وسائل صوتية مثل السماعات للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس، ودعم مختلف مقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بالترجمة اللفظية لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات، إضافة إلى تزويد القاصدين بالترددات الإذاعية لقنوات FM للبث المباشر للخطب والدروس التي تصل إلى نطاقات واسعة وتستهدف قاصدي بيت الله الحرام من غير الناطقين بالعربية.ومن ضمن الخدمات المقدمة البطاقة الإرشادية باللغات وهي بطاقة تحتوي على مجموعة من الروابط "الباركودات|" لتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة في المسجد الحرام.





الخرائط التفاعلية



ومن أبرز محتوياتها الخرائط التفاعلية وهي عبارة عن "باركود" يحتوي على تطبيق وموقع منصة منارة الحرمين الشريفين التي يتم بث الخطب والدروس من خلالها، وباركود الموقع الرسمي للهيئة، وباركود الخريطة التفاعلية للإرشاد المكاني في المسجد الحرام؛ والتي يستطيع المستفيد عبرها الوصول إلى جميع المواقع والخدمات داخل وخارج المسجد الحرام وساحاته.