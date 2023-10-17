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صحيفة تواصل الالكترونية

51 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يدخلون سوق العمل

وزارة الموارد البشرية
الموارد البشرية
أ أ
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ساعد برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، من خلال  تمكين أكثر من 51 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف وهو 48.5 ألف مستفيد.اضافة اعلان

مسارات التمكين


هذا وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى مسار التوظيف والذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، عبر التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة.
بينما يشمل المسار الثاني تمكين الأعمال والذي يساهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية أما المسار الثالث فهو التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

تمكين مستفيدي الضمان


وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه تم تمكين أكثر من 10.6 ألف مستفيد في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.

دورات تدريبية


أيضا اشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، استثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، أساسيات ابتكار المشاريع، ونفذت الوزارة أكثر من 917 دورة تدريبية وورشة عمل عقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وغيرها .

برامج التمكين مليون مستفيد من الضمان 1.2 مسارات للتمكين 4 آلاف مستفيد في المسار الاقتصادي قروض وبرامج تدريبية للتأهيل

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