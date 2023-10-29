50 % نموا في العمليات التشغيلية لـ "الخطوط السعودية" خلال موسم العمرة

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تواصل الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1445هـ، حيث نقلت منذ شهر محرم وحتى نهاية شهر ربيع الأول 814 ألف معتمر في الاتجاهين بزيادة بلغت 50% عن نفس الفترة من العام الماضي، إذ يأتي ذلك في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. اضافة اعلان



الرحلات العارضة:



وخططت "السعودية" في عملياتها على توفير المزيد من الرحلات العارضة لموسم العمرة الحالي لنقل أكثر من 100 ألف معتمر عبر محطات جديدة بالإضافة إلى الرحلات المجدولة على شبكتها في كلٍ من مدينتي أسوان والأقصر في جمهورية مصر العربية، ومدينتي أنقرة وغازي عنتاب في جمهورية تركيا، والجزائر العاصمة ومدينتي قسنطينة ووهران في جمهورية الجزائر، ومدينة زيورخ في دولة سويسرا، ومدينة جربه في جمهورية تونس وطنجة وفاس وأغادير ومراكش والرباط ووجدة في مملكة المغرب.



الخطوط السعودية:



وحرصت الخطوط السعودية على توفير كافة التجهيزات اللازمة في المطارات لخدمة المعتمرين منذ بداية الموسم والتي تتضمن إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الأمتعة ومنصات ومواقع الخدمة الأمر الذي مكّنها من تحقيق معدلات تشغيلية متميزة، علاوةً على منظومة الخدمات الإلكترونية في المنصات الرقمية والتي تقدم تجربة مميزة لإنهاء الإجراءات بكل سهولة.



الرئيس التنفيذي:



وأوضح الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة الخطوط السعودية عامر آل خشيل، أن الأرقام المحققة حتى اللحظة تُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الخطة لاسيما في ظل الخبرات المتراكمة للناقل الوطني في هذا المجال.



وأكد حرص " السعودية " على تعزيز تجربة السفر من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وتوفير الخدمات المبتكرة التي تتكامل مع جهود مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية تصل إلى أكثر من مائة وجهة في 4 قارات حول العالم.