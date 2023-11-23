50% من الشباب استخدموا برامج الدردشة الذكية العام الماضي

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تقول دراسة استطلاعية بريطانية أجريت مؤخراً، إن نسبة كبيرة من الشباب استخدموا برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في العام المنصرم. اضافة اعلان





50% من الشباب استخدموا برامج الدردشة



القلق تجاه تأثير الذكاء الاصطناعي



94% من المشاركين يشعرون بالأمان على الإنترنت



وشملت الدراسة التي أجرتها شركة نومينت، قرابة 4000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 8 - 25 عاماً. وأظهرت النتائج أن أكثر من 50% من الشباب الذين خضعوا للدراسة استخدموا برامج الدردشة الآلية.واستخدموا الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي، في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو الواجبات المدرسية.وأظهرت الدراسة أن 54% من المشاركين في الدراسة، يشعرون بالقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في المستقبل.وقد تمت مشاركة البيانات في مؤشر الشباب الرقمي الجديد الخاص بشركة (نومينت)؛ الذي يبحث في مواقف وعادات الشباب عبر الإنترنت.ووجدت الدراسة أن 94% من المشاركين يشعرون بالأمان على الإنترنت، في حين قال 76% منهم إنهم تعرضوا لمحتوى مزعج، وهذا يزيد بنسبة 7% عن العام الماضي.وأشاروا إلى زيادة التعرض لخطاب الكراهية والأخبار المزيفة بنسبة 4%، وارتفاع المحتوى الجنسي بنسبة 6%، بحسب صحيفة (إكسبرس البريطانية).