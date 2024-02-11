50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب

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كشفت دراسة بحثية، أن 50% من قائدي المركبات الذكور في المملكة يشعرون بالنعاس أثناء القيادة، مقارنة بـ 32% من الإناث، اعتمادًا على إحصائية أجريت خلال الـ 6 أشهر السابقة.





16 % من السائقين اضطروا للتوقف بسبب النعاس



3 أسباب وراء النوم أثناء القيادة



عدد قليل يقرر التوقف لأخذ قيلولة



4 % من قائدي المركبات وقع لهم حادث بسبب النعاس



وبينت أن 16% تقريبًا من الذكور اضطروا لإيقاف السيارة بسبب شدة النعاس مقارنة بـ 7% من الإناث، كما أن 16% من الذكور كادت أن تحصل لهم حوادث مرورية بسبب النعاس مقارنة بـ 8% من الإناث.أوضح الأستاذ المساعد لاضطرابات النوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يوسف القرشي، المشرف على الدراسة، أن نسب حدوث النعاس أثناء القيادة المذكورة تلك ترجع إلى 3 عوامل، وفقًا لـ "اليوم".وقال: أسباب النوم تشمل عمر السائق والعمل لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميًا، والخبرة في القيادة لمدة أكثر من 3 سنوات، واحتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.وبين أن هذه العوامل إذا اجتمعت كلها أو بعضها في شخص فقد تكون مؤشر خطورة للنعاس أثناء القيادة، مبينًا أن الدراسة أظهرت الشباب يقاومون النعاس بشرب القهوة.وأشار إلى أن عددًا قليلاً جدًا يقاومونه بالتوقف وأخذ قيلولة، مشيرًا إلى أن تلك الطريقة أكثر فاعلية في التغلب على النعاس.وأضاف أن الدراسة أظهرت أن 4%من كلا الجنسين حصل لهم حادث حقيقي بسبب النعاس، وهذا دلالة على أنه إذا كان النعاس شديدًا جدًا ووقع الحادث بسببه فلا فرق بين الذكر والأنثى.