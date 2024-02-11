الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب

النوم أثناء القيادة
النوم أثناء القيادة
أ أ
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كشفت دراسة بحثية، أن 50% من قائدي المركبات الذكور في المملكة يشعرون بالنعاس أثناء القيادة، مقارنة بـ 32% من الإناث، اعتمادًا على إحصائية أجريت خلال الـ 6 أشهر السابقة.اضافة اعلان

16 % من السائقين اضطروا للتوقف بسبب النعاس

وبينت أن 16% تقريبًا من الذكور اضطروا لإيقاف السيارة بسبب شدة النعاس مقارنة بـ 7% من الإناث، كما أن 16% من الذكور كادت أن تحصل لهم حوادث مرورية بسبب النعاس مقارنة بـ 8% من الإناث.

3 أسباب وراء النوم أثناء القيادة

أوضح الأستاذ المساعد لاضطرابات النوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يوسف القرشي، المشرف على الدراسة، أن نسب حدوث النعاس أثناء القيادة المذكورة تلك ترجع إلى 3 عوامل، وفقًا لـ "اليوم".
وقال: أسباب النوم تشمل عمر السائق والعمل لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميًا، والخبرة في القيادة لمدة أكثر من 3 سنوات، واحتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

عدد قليل يقرر التوقف لأخذ قيلولة

وبين أن هذه العوامل إذا اجتمعت كلها أو بعضها في شخص فقد تكون مؤشر خطورة للنعاس أثناء القيادة، مبينًا أن الدراسة أظهرت الشباب يقاومون النعاس بشرب القهوة.
وأشار إلى أن عددًا قليلاً جدًا يقاومونه بالتوقف وأخذ قيلولة، مشيرًا إلى أن تلك الطريقة أكثر فاعلية في التغلب على النعاس.

4 % من قائدي المركبات وقع لهم حادث بسبب النعاس

وأضاف أن الدراسة أظهرت أن 4%من كلا الجنسين حصل لهم حادث حقيقي بسبب النعاس، وهذا دلالة على أنه إذا كان النعاس شديدًا جدًا ووقع الحادث بسببه فلا فرق بين الذكر والأنثى.

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