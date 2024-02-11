50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب

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كشفت دراسة بحثية، أن 50% من قائدي المركبات الذكور في المملكة يشعرون
بالنعاس أثناء القيادة، مقارنة بـ 32% من الإناث، اعتمادًا على إحصائية أجريت خلال
الـ 6 أشهر السابقة.
16 % من السائقين اضطروا للتوقف بسبب النعاسوبينت أن 16% تقريبًا من الذكور اضطروا لإيقاف السيارة بسبب شدة النعاس
مقارنة بـ 7% من الإناث، كما أن 16% من الذكور كادت أن تحصل لهم حوادث مرورية بسبب
النعاس مقارنة بـ 8% من الإناث.
3 أسباب وراء النوم أثناء القيادةأوضح الأستاذ المساعد لاضطرابات النوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، يوسف القرشي، المشرف على الدراسة، أن نسب حدوث النعاس أثناء القيادة المذكورة تلك
ترجع إلى 3 عوامل، وفقًا لـ "اليوم".
وقال: أسباب النوم تشمل عمر السائق والعمل لمدة تزيد عن 12 ساعة يوميًا، والخبرة في القيادة لمدة أكثر من 3 سنوات، واحتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.
عدد قليل يقرر التوقف لأخذ قيلولةوبين أن هذه العوامل إذا اجتمعت كلها أو بعضها في شخص فقد تكون مؤشر خطورة
للنعاس أثناء القيادة، مبينًا أن الدراسة أظهرت الشباب يقاومون النعاس بشرب القهوة.
وأشار إلى أن عددًا قليلاً جدًا يقاومونه بالتوقف وأخذ قيلولة، مشيرًا إلى أن تلك الطريقة أكثر فاعلية في التغلب على النعاس.