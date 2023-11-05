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50 دولارًا.. مطعم يفرض غرامة مالية على أهالي الأطفال المزعجين

مطعم
مطعم يفرض غرامة على الأطفال
أ أ

فرضت إدارة مطعم أمريكي في ولاية جورجيا، رسومًا وغرامات بحق العائلات التي «لم تحسن تهذيب أطفالها» الذين يثيرون الجلبة ويزعجون باقي الزبائن.اضافة اعلان
وقال مالك المطعم تيم ريختر، إن تلك الرسوم «ليست جديدة»، لافتا إلى أنه جرى تطبيقها على الآباء والأمهات منذ الأيام الأولى لانتشار جائحة فايروس كورونا، قبل نحو 3 أعوام.


اضطلاع الآباء والأمهات بمسؤولياتهم

وتابع: نريد أن يضطلع الآباء والأمهات بمسؤولياتهم»، مضيفًا أنه «لم تحدث أي مشكلات بهذا الشأن حتى قبل أسبوعين فقط. وفقًا لموقع «إيست أيداهو».
وأوضح أن مجموعة تشمل عددًا كبيرًا من الأطفال تناولت العشاء في المطعم، لافتًا إلى حدوث جلبة وإزعاج مما جعلهم يفرضون رسومًا إضافية على الفاتورة بقيمة 50 دولارًا أي ما يعادل «190 ريالاً».


نتائج التجربة.. وخيبة الأمل

ونتيجة لذلك، وضعت ليندسي لاندمان وزوجها كايل تقييمًا سيئًا للمطعم في موقع «جوجل»، قائلين إنهما «أصيبا بخيبة أمل من تلك التجربة».
وأوضح كايل أن مالك المطعم أخبره أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورته بسبب «سلوك الأطفال».
وتابع: «أطفالي كانوا منهمكين بمشاهدة الأجهزة اللوحية الخاصة بهم (التابلت) إلى أن وصل الطعام، وتناولوا طعامهم وأخذتهم زوجتي إلى الخارج لاحقًا بينما كنت أنتظر لدفع الفاتورة».


11 طفلاً يجلسون على الطاولة

وكان الزوجان مع أطفالهما الثلاثة برفقة 4 عائلات أخرى، وجلس على الطاولة 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و8 أعوام.
وأضافت لاندمان أنه «بعد تناول الحلوى، أخذ بعض الآباء أطفالهم إلى حافة مياه النهر، وعندها اقترب صاحب المطعم ليخبر العائلة بفرض الرسوم الإضافية».


50 دولارًا رسوم الأبوة

وقالت عائلة أخرى تقيم في ولاية فلوريدا، إنها كانت من بين أولئك الذين قيل لهم إنهم بحاجة إلى دفع «رسوم الأبوة» الإضافية البالغة 50 دولارًا.
وأضاف لموقع محلي، أنه «قبل مغادرتهم المطعم قيل لهم إنهم يواجهون رسومًا إضافية»، مشيرًا إلى أن أحد موظفي المطعم قال للمجموعة: «قمت بتربية أطفالي، ولن أقوم بتربية أطفالكم».

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