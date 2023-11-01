الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

50 ألف ريال مكافأة للمبلغين عن مخالفات نظام الزراعة

وزارة البيئة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
أ أ

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة قواعد المكافآت التشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفات نظام الزراعة.
وأشارت إلى أنه تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال وبحد أدنى 1000 ريال، على أن يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.اضافة اعلان


بيانات المبلغ ووسيلة التواصل

شريطة أن يتضمن بيانات المبلغ واسمه ورقم التواصل ورقم الهوية، ومكان المخالفة وعنوانها ونوع المخالفة والمستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.
وتتولى الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ، الدراسة والتأكد من صحة البيانات المرفوعة، والتحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ والتوصية بمنح المكافآت للمبلغين.


سلطة الوزارة التقديرية

وتمنح المكافأة وفقًا لسلطة الوزارة التقديرية، على أن يراعى أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها، وألا يكون المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.


تحصيل المبالغ المستحقة أولا

ويشترط ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها ولا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
وأضافت المسودة، أنه تشكل لجنة بقرار من الوزير من خمسة أعضاء أساسيين لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، على أن يكون الرئيس من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي.


خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها

وتتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة ومقدارها.
 وتراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية مدى خطورة المخالفة وأهميتها وصعوبة اكتشاف المخالفة والجهد المبذول من المبلغ في اكتشاف المخالفة ومقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلغ عنها.


ضمان سرية البلاغات المقدمة

وتصرف المكافأة التشجيعية من الميزانية وعلى الوزارة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ.
وللوزارة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، والحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
5:15 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند

السيارة والأمطار
5:12 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عسير الأعلى بالمملكة في سقوط الأمطار لليوم الثاني على التوالي

وزارة التجارة
5:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

التجارة تستدعي دراجات هارلي ديفيدسون .. وتكشف عن خطر كبير

الداخلية
5:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان

اقرأ أيضا

بعد تداولات بلغت 8.3 مليار.. سوق الأسهم يرتفع 124.80 نفطة

بالصور.. "الأرصاد" يُطلق تمرين "رصد3" بمشاركة 33 جهة

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل العصف المطري بطريق مطار الملك فهد بالدمام؟

إطلاق مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة

الآن.. شاهد غزارة الأمطار على بحره شرق جدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ريالات سعودية 1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة

سمك الكنعد 10:01 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اليوم.. بداية موسم صيد سمك "الكنعد" وتوقعات بانخفاض الأسعار

DSC01388 6:28 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

وزير البيئة يُدشن مبادرة تأهيل الفياض والرياض لزراعة 12 مليون شجرة

اقرأ أيضا

تنزيل (2)
3:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

4 فرص مميزة للمقيمين الراغبين بأداء العمرة من البحرين

هيئة المحتوى
3:04 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

6 منتجات في القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

رقم-مرور-جدة-768x512
2:36 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

المرور: تغيير المعالم الأساسية للمركبة مخالفة عقوبتها 2000 ريال

جائزة الزكاة
2:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

جائزة دولية.. "الزكاة" ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع في العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
5:15 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند

السيارة والأمطار
5:12 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عسير الأعلى بالمملكة في سقوط الأمطار لليوم الثاني على التوالي

وزارة التجارة
5:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

التجارة تستدعي دراجات هارلي ديفيدسون .. وتكشف عن خطر كبير

الداخلية
5:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان

أخبار السعودية
1:06 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب على الأراضي بالشرقية

ريالات سعودية
1:03 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة