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50 أخرى في الطريق.. إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في مدينة الرياض

حدائق الرياض
حدائق منطقة الرياض
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قالت أمانة منطقة الرياض أنه بهدف جعل حدائق الرياض امتدادا طبيعيا للبيئة العمرانية المحيطة بها وتعزيزا لمفهوم الأنسنة، أزلنا الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في مدينة الرياض.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحتها الرسمية في منصة "إكس" حيث أكدت أن الخطوة جاءت لتحقق الأهداف التالية:


أهداف إزالة الأسوار

1ـ تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء السكنية.
2ـ ربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.
3ـ تحسين مدى تفاعلها مع السكان والزوار.


جعل حدائق الرياض أكثر حيوية.

وشملت المرحلة الأولى 50 حديقة داخل الأحياء السكنية وتشمل المراحل الأخرى نحو 50 حديقة إضافية.
وقال إن نطاق الأعمال يشمل الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى والواقعة على الطرق الرئيسية لدواعي الأمن السلامة.


إعادة تأهيل الحدائق

وكانت أمانة منطقة الرياض قد بدأت مشروع إعادة تأهيل الحدائق وإزالة أسوارها، واستبدالها بممرات للمشاة وإضافة بعض العناصر المهمة كألعاب الأطفال وأماكن الجلوس وزيادة المسطحات الخضراء.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الجانب الجمالي لحدائق وميادين العاصمة، وتسهيل عملية الوصول إليها في أي وقت وفتحها على مدار الساعة والدخول إليها من جميع الجهات، مما سيؤدي إلى رفع أعداد المستفيدين منها سواء من المواطنين أو المقيمين.

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