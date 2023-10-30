5 نصائح مهمة من المرور لقائدي المركبات مع استمرار الحالة المطرية

أ أ

وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.





قيادة المركبة في الاجواء الماطرة اضافة اعلان



نصائح لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار



ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة .. اتباع إجراءات السلامة يحافظ على الأرواح.#المرور_السعودي pic.twitter.com/7a1Jb7kLhf — المرور السعودي (@eMoroor) October 30, 2023

وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس "ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة .. اتباع إجراءات السلامة يحافظ على الأرواح".ووجه المرور نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار كالتالي:- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك- دع لمركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ- قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة- اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامكوتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف.