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1200 شركة ومكتب استقدام

5 معايير لرفع كفاءة مكاتب الاستقدام بالمملكة

حمود العتيبي 23
حمود العتيبي
أ أ
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قال الدكتور حمود العتيبي، المستثمر في قطاع الاستقدام، إن هناك 1200 شركة ومكتب استقدام بالمملكة، استقطبت الكثير من المواطنين ووفرت فرص عمل كريمة لهم. اضافة اعلان

معايير رفع الكفاءة

وكشف في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية" عن المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع كفاءة هذه المنشآت، ومنها:
- أن تكون نسبة قبول عقود العمالة المنزلية المسائية متوسطها 50 في المئة مقارنة ببقية العقود.  
-ألا يتجاوز متوسط إلغاءات العقود 12.5 في المئة.
-أن يكون متوسط تقييم المكتب في منصة "مساند" 3.
-أن تكون نسبة عقود العمالة المتأخرة في الوصول بعد الـ 90 يومًا لا تتجاوز 14 في المئة.
-أن يكون متوسط العقود الخارجية ثلاث دول على الأقل. 

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