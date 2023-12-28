5 مخاطر تمنعك من استخدام الماء الساخن أثناء النوم

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تعتبر زجاجات الماء الساخن خيارًا مفضلاً لبعض الناس للحصول على التدفئة أثناء النوم، وعلى الرغم من فعاليتها، إلا أن خبيرة حذرت من استخدامها عند النوم. اضافة اعلان





زجاجة الماء الساخن أثناء النوم



تسرب الماء الساخن



5 أسباب تمنعك من النوم بزجاجة ماء ساخن



الحروق



تهيج الجلد



بثور وحروق



خطر العدوى



ارتفاع درجة الحرارة



وحذرت ريبيكا سوين، خبيرة النوم، من أن زجاجة الماء الساخن قد تعرضك لبعض المخاطر الصحية الخطيرة.وقالت إنه بمرور الوقت يمكن أن تبدأ مادة زجاجة الماء الساخن في التحلل مما يجعلها أقل حماية، مما يعني احتمالية الإصابة بالحروق والإصابات، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".لذا، نصحت باستبدالها كل ثلاث سنوات، وأيضًا تنظيفها بعد كل استخدام، لأن تصميمها المضلع يعد "أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا".وأوضحت خبيرة النوم: "تعد زجاجات الماء الساخن طريقة رائعة للتدفئة في السرير قبل أن تغفو، ولكنها تصبح مشكلة بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا النوم معها طوال الليل".وتابعت: "إنها ليست مصممة للتعامل مع أي نوع من الضغط أو الوزن، مما يعني أنه إذا تدحرجت عليها أثناء الليل، فإنك تخاطر بالتسبب في تسرب الزجاجة، وقد يؤدي ذلك إلى بعض الحروق والبثور الخطيرة إذا تسرب الماء".ومضت محذرة: "إذا كانت لديك زجاجة ماء ساخن لفترة من الوقت، فهذا أمر مثير للقلق لأن المادة (المصنعة منها) من المحتمل أن تتدهور على مر السنين مما يجعلها أضعف وأكثر عرضة للتشقق".وقالت خبيرة النوم: "يعد استخدام زجاجة الماء الساخن بديلاً رائعًا لتشغيل التدفئة، لذا لا يوجد سبب للتوقف عن استخدامها، فقط تأكد من إخراجها من السرير قبل الخلود إلى النوم".وكشفت سوين عن خمسة أسباب تمنعك من النوم بزجاجة ماء ساخن.أحد الأسباب الأكثر وضوحًا لعدم النوم بزجاجة الماء الساخن هو خطر الإصابة بالحروق.قالت ريبيكا: "إن إبقاء زجاجة الماء الساخن على اتصال مباشر ببشرتك لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى الحروق".وحذرت من أن "الحرارة المباشرة والمواد الموجودة في الزجاجة نفسها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى طفح جلدي أحمر وتهيج الجلد".قالت ريبيكا: "زجاجات الماء الساخن ليست مصممة للجلوس عليها، وقد يؤدي وضعك فوقها عن طريق الخطأ أثناء الليل إلى تشققها مما قد يؤدي إلى ظهور بثور وحروق".وحذرت خصوصًا من استخدام الزجاجات القديمة، لأن المواد التي تصنع منها تتدهور بمرور الوقت.ما لم تكن تقوم بتنظيف زجاجة الماء الساخن بعد كل استخدام، فإنها يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا خاصة إذا تم الاحتفاظ بها في السرير كل ليلة.وحذرت خبيرة النوم من أن "النوم مع زجاجة ماء ساخن لمدة ثماني ساعات متواصلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى إذا لامست الجلد المتشقق".النوم مع زجاجة ماء ساخن يمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة أجسادنا أثناء الليل.وأضافت ريبيكا: "هذا يمكن أن يسبب تعرقًا ليليًا ونومًا متقطعًا".