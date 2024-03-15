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5 خطوات للحصول على تقارير أبشر للتغطية التأمينية بحوادث المرور

ابشر - خدمة التعريف الالكترونية
منصة أبشر
أ أ
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أوضحت منصة أبشر، بالتفصيل خطوات الحصول على تقارير أبشر للتغطية التأمينية في حال وقوع أي حادث مروري.

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جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد قال فيه : "أريد تقريرا لحادث مروري عشان أرفع الأوراق لنجم والتأمين؟ كيف يمكن ذلك؟".
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على تقارير أبشر:
- تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر عبر الرابط "هنا".
- اختيار خدماتي
- خدمات
- الخدمات العامة
- تقارير أبشر

توضيح تجديد تصريح القيادة المؤقت

وفي وقت سابق، أصدرت منصة أبشر، توضيحًا مهمًا بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه لا يمكن تجديد تصريح القيادة المؤقت من خلال منصة أبشر أفراد.

عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة الخاصة بالسائقين

وبينت أنه في حال عدم تجديد رخصة القيادة الخاصة بالسائقين، سواء كانت رخصة خاصة أو للقيادة ركاباً أو للنقل أو غيرها، يترتب على السائق دفع غرامة مالية.
وأكدت أن قيمة الغرامة لعدم تجديد الرخصة في الوقت المحدد، بعد انتهاء مهلة 60 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، تبلغ 100 ريال عن كل سنة لم يتم فيها التجديد.

خطوات حجز موعد تعليم القيادة

وأشارت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يستوفون شروط الحصول على تصريح القيادة المؤقت من حجز موعد لتعليم القيادة في المدرسة المناسبة لهم داخل المملكة، وذلك للحصول على التصريح أو رخصة القيادة بعد اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي المطلوب، يمكن حجز موعد تعليم القيادة باتباع الطريقة التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - تسجيل الدخول.
3 – ادخال اسم المُستخدِم وكلمة المرور الخاصة بك.
4 - الضغط على خدماتي.
5 - الضغط على الرابط ومن بين الخدمات المتاحة إختر خدمة إصدار رخصة القيادة.
6 - الضغط على حجز موعد جديد.
7 - اختيار المنطقة التي تناسبك لتعلم قيادة السيارة والتي يتواجد بها المدرسة.
8 - الضغط على تحديد الموعد.

الحصول على رخصة القيادة عبر البريد

كما يمكن للفرد الحصول على رخصة القيادة بعد صدورها أو تجديدها من خلال خدمة البريد التي تقدم خدمة التسليم البريدي في أي مكان داخل محافظات المملكة، يتم تحديد مكان التسليم من قبل المواطن الذي يرغب في الاستفادة من الخدمة.

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