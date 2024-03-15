5 خطوات للحصول على تقارير أبشر للتغطية التأمينية بحوادث المرور

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أوضحت منصة أبشر، بالتفصيل خطوات الحصول على تقارير أبشر للتغطية التأمينية في حال وقوع أي حادث مروري.



خطوال الحصول على تقارير أبشر



توضيح تجديد تصريح القيادة المؤقت



جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد قال فيه : "أريد تقريرا لحادث مروري عشان أرفع الأوراق لنجم والتأمين؟ كيف يمكن ذلك؟".وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على تقارير أبشر:- تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر عبر الرابط " هنا ".- اختيار خدماتي- خدمات- الخدمات العامة- تقارير أبشر

وفي وقت سابق، أصدرت منصة أبشر، توضيحًا مهمًا بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه لا يمكن تجديد تصريح القيادة المؤقت من خلال منصة أبشر أفراد.



عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة الخاصة بالسائقين



خطوات حجز موعد تعليم القيادة



الحصول على رخصة القيادة عبر البريد

