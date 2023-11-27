5 استفسارات لقياس رضا المعتمرين وزوار المدينة المنورة

أ أ

شمل استطلاع رأي عن قياس رضا المعتمرين والزائرين لموسم عمرة 1445 هذا العام 5 استفسارات تقدمها سؤال: هل زرت المدينة المنورة؟ اضافة اعلان





استفسارات مرتبطة بزيارة المدينة



تجربة الصلاة في الحرم النبوي



رضا الزوار عن الخدمات الصحية



خدمات النقل داخل المدينة المنورة



الغرض من الاستفسارات:



وفي حال كان الجواب بنعم، تلقائيا يظهر عدد من الاستفسارات الأخرى المرتبطة بالزيارة وهي: مدى رضا المعتمر والزائر عن مقر السكن في المدينة المنورة؟وتضمن سؤالا عن مدى رضا الزوار عن تجربة الزيارة من خلال: تجربة الصلاة في الحرم النبوي الشريف، وتجربة حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة من تطبيق نسك.إضافة الى سؤال عن التنظيم في دخول الروضة الشريفة، واللوحات الإرشادية.وشملت الاستفسارات مدى رضا الزوار عن الخدمات العامة في المدينة المنورة؟ من خلال تقييم الخدمات الصحية.وزيارة المواقع التاريخية (جبل أحد - مقابر البقيع - مسجد قباء)، وخدمات التسوق والترفيه، ومستوى الأمن العام، والمطاعم والمقاهي.وتضمن الاستطلاع مدى رضا الزائر عن خدمات النقل داخل المدينة المنورة (سيارات الأجرة - حافلات النقل الترددية - تطبيقات النقل التجارية) عبر تقييم نظافة المركبة، وأسعار النقل، وتعامل سائق المركبة.في المقابل حدد الاستطلاع الإجابات التي يتم اختيارها من خلال المعتمرين والزوار وهي: راض جدا، غير راض محاید، راض، لا ينطبق.1ـ مدى رضا المعتمر والزائر عن مقر السكن.2ـ مدى رضا الزوار عن تجربة الزيارة.3ـ تجربة الصلاة في الحرم النبوي الشريف.4ـ تجربة حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة.5ـ التنظيم في دخول الروضة الشريفة.6ـ مدى رضا الزوار عن الخدمات العامة.7ـ تقييم الخدمات الصحية.8ـ تقييم زيارة المواقع التاريخية.9ـ خدمات التسوق والترفيه10ـ مستوى الأمن العام، والمطاعم والمقاهي.11ـ مدى رضا الزائر عن خدمات النقل.