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5 أهداف للمنصة الوطنية للإنذار المبكر

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الإنذار المبكر
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تعد المنصة الوطنية للإنذار المبكر أحد الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها إرسال الإنذارات عن الحالات الطارئة.


5 أهداف

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وتستهدف المنصة ما يلي:


1- حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر

2- بث نغمة مميزة ورسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة.

3- تعزيز فاعلية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

4- تحديد المنطقة المستهدفة بالتحذير بدقة عالية.

5- موثوقية وسرعة إرسال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة.

الإنذار المبكر



في سياق متصل، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عدد من التغريدات والانفوجرافيك في الفترة الماضية عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وتعد هذه وسيلة من وسائل الانذار في حالات الطواري يتم من خلالها ارسال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة الى أجهزة الجوال المرتبطة بشبكات الجوال مصحوبة بنغمة مميزة عاليه واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ الاجراء و التصرف المناسب .

تعزيز الفاعلية



كما بينت المديرية العامة في تصاميم الانفوجرافيك اهمية المنصة وما تهدف اليه في حماية الارواح والممتلكات والحد من الاثار الناتجة عن المخاطر , وموثوقية وسرعة ايصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة , وتعزيز فاعلية وسائل الانذار المبكر في حالات الطوارئ .

واوضحت المديرية العامة ان المنصة الوطنيه للإنذار المبكر في حالات الطوارئ تتم باستخدام تقنية البث الخلوي لتغير مفهوم وسائل الانذار التقليدية من خلال رفع كفاءة الآداء والتشغيل

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