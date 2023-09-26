الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

5 آلاف فرصة تدريب مجاني حضوري وعن بعد بمكة

الادارة العامة للتدريب
الإدارة العامة للتدريب التقني
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عن إطلاق مبادرة "تدريبك يحقق حلمك".
والتي تُقدم من خلالها 5 آلاف فرصة تطويرية تدريبية مجانية معتمدة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الدورات التطويرية الحضورية وعن بعد.اضافة اعلان


36 منشأة تدريبية أهلية

وقالت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني إن هذه الدورات مقدمة من 36 منشاة من منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة .
 وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني أن المبادرة تعد إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها الإدارة بالتعاون مع 36 معهد ومركز تدريبي أهلي للرجال والنساء بمكة المكرمة.


الأهداف الاستراتيجية لإدارة التدريب التقني والمهني

1.      استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
2.      تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي.
3.      تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر.
4.      القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات استناداً إلى الأبحاث والدراسات التطبيقية.
5.      بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية.


أهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية

6.      نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة.
7.      إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
8.      تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي.
9.      توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية.
10.  التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.

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