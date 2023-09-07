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48 في ينبع.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

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درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 48  درجة مئوية في منطقة ينبع و47 بالأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 46 في الدمام والمدينة المنورة والقيصومة، و45 في منى والعلا، و44 في الرياض ورفحاء.

طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.





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