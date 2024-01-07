47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

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بعد
أن أمضى فيه مؤذنًا قرابة 47 عامًا، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ منصور بن
محمد بن عبدالله آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير"
في الرياض.
وفاة
الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركيوحسب
صحيفة "المدينة" فقد توفي الشيخ "منصور المزيد" مؤذن جامع
الإمام تركي بن عبدالله في الرياض بعدما ظل يرفع النداء بالجامع الكبيرمنذ عام
1398هـ.
#محمد_بن_سلمان وفاة الشيخ "منصور المزيد" مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، بعد أن أمضى فيه مؤذنًا قرابة 47 عامًا. pic.twitter.com/ctEuDarVVX— قهوة MBN💙🤍🇸🇦 (@77madms) January 7, 2024
صلاة
الجنازة تمت عقب صلاة العصروتمت
صلاة الجنازة عليه بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 1445/6/25هـ في الجامع الكبير
جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسيوارى جثمانه في مقبرة العود.
بكلمات مؤثرة وزير الشؤون الإسلامية ينعي الشيخ منصورمن
ناحيته نعى وزير لاشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ الشيخ "منصور المزيد"،
حيث نشر على حسابه في منصة "إكس"،:"ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ
وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيدمؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع
الكبير" في وسط مدينة الرياض ، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل
خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع
الآذان سنوات طويلة.
وأكد أنه يقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته وأبنائه وإخوانه ومحبيه، واسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.