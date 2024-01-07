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47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

منصور المزيد
وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي
أ أ
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بعد أن أمضى فيه مؤذنًا قرابة 47 عامًا، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ منصور بن محمد بن عبدالله آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" في الرياض.اضافة اعلان


وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي

وحسب صحيفة "المدينة" فقد توفي الشيخ "منصور المزيد" مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض بعدما ظل يرفع النداء بالجامع الكبيرمنذ عام 1398هـ.

صلاة الجنازة تمت عقب صلاة العصر

وتمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 1445/6/25هـ في الجامع الكبير جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسيوارى جثمانه في مقبرة العود.


بكلمات مؤثرة وزير الشؤون الإسلامية ينعي الشيخ منصور

من ناحيته نعى وزير لاشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ الشيخ "منصور المزيد"، حيث نشر على حسابه في منصة "إكس"،:"ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيدمؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" في وسط مدينة الرياض ، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم، فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الآذان سنوات طويلة.


وأكد أنه يقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته وأبنائه وإخوانه ومحبيه، واسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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