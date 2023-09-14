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47 بالشرقية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة
درجات الحرارة المسجلة اليوم
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في الأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 46 درجة في الدمام والصمان، و45 درجة في حفر الباطن، و44 في الرياض والدهناء والتنهات، و43 في مكة و42 في المدينة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 18، والباحة وطريف 19، والقريات 20، والطائف 22  درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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