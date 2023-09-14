47 بالدمام والأحساء.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة المُسجلة اليوم اضافة اعلان



طقس شديد الحرارة بهذه المناطق



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة مئوية في الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية.وأضاف أنه سجل اليوم 44 في مكة المكرمة، و43 في المدينة المنورة والرياض.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.