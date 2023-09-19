46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46
درجة في مكة المكرمة، و44 في الأحساء وينبع والخرج.
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وأضاف أنه سجل اليوم 43 في المدينة والصمان والدهناء والتنهات ووادي الدواسر، و42 درجة في الرياض وحفر الباطن وشرورة و41 في الدوادمي والعلا.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 19، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.
أبها 16، والباحة والقريات 17، وطريف 18، والطائف 23 درجة مئوية.