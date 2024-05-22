الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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45 بالأحساء.. ارتفاع شديد لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 في الأحساء، و43 درجة في الدهناء والصمان والتنهات والخرج، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة والرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن، و41 في المدينة وبريدة ومزدلفة ومنى وعرفات.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 12، والباحة 16، وأبها 17، والقريات 18، وطريف 19 درجة مئوية.


أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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