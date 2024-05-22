45 بالأحساء.. ارتفاع شديد لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 في الأحساء، و43 درجة في الدهناء والصمان والتنهات والخرج، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة والرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن، و41 في المدينة وبريدة ومزدلفة ومنى وعرفات.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 12، والباحة 16، وأبها 17، والقريات 18، وطريف 19 درجة مئوية.





أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.